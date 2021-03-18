已確定挺進決賽的高雄師大、中正大學，今天在大專排球聯賽公開女一級複賽碰頭，攸關排名的一戰，兩隊打得火熱，一路激戰到決勝局後，高師大拉出一波得分高潮，終場以25比21、18比25、15比25、28比26、15比10辛苦搶下這一勝。

兩隊在第一局就一路拉鋸，高師大搶得先機後，卻連丟兩局讓中正取得聽牌優勢，教練陳膺成表示：「第2、3局遇到亂流，選手就急了，急著想把分數打回來，但很多都是自己失分比較多。」

經提醒後，高師大找回專注力，第4局與中正戰到「丟士」後把局數扳成2比2平手，將戰線帶到決勝局，而高師大在再延續氣勢，開局打出9比0的強勢攻勢，最終在拚戰2小時後收下比賽勝利，陳膺成也大讚全隊「每個選手都是MVP。」

中正上學年度首度升上公開一級就闖進決賽，在排名賽不敵高師大獲第6名，而本季中正戰力又有所補強，陳膺成說：「今年中正收了幾個不錯的選手，去年兩隊在南區聯賽也有對戰過，彼此不算陌生，對戰時就看誰的表現穩定、失誤率低。」

「有想過可能打5局，沒想過會打那麼激烈。」高師大新鮮人林靖儀賽後笑稱有點累，卻也很享受在比賽中。而會陷入激戰的關鍵，林靖儀認為：「可能一、兩球失誤之後，沒有當下溝通、馬上調整回來，但第4局打完之後，大家就有溝通，馬上把問題講出來。」

林靖儀在高中時擔任舉球員，來到高師大後因球隊所需轉任攻擊手，她提到：「距離前一次打這位置已經是國中，大學再打大砲手，一開始有點不習慣，比較陌生一點。」但有隊友給的滿滿信心，加上隊上效力於企排球隊極速超跑的學姐劉雙菱鼓勵「敢打沒關係」，讓林靖儀更快進入狀況。

有了林靖儀搭配球隊最穩定的「靠山」劉雙菱，強化高師大的攻擊火力，林靖儀也形容，每當劉雙菱回到母隊出賽，感覺非常有安全感，「終於有真正的大砲回來了。」

(中時 )