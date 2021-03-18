這困擾可能只有女性才懂，一名女網友在網路上表示，每當月經來時，因為睡相關係經常會外漏，因此買了新款的「內褲型衛生棉」來試試，穿一件「內褲」就可以安心睡覺，想不到男友看到驚嚇度破表，好奇問女網友「幹嘛包尿布睡覺」？

女網友在臉書社團「美妝公社」發文，表示每當月經來時，無論量多或少，總是會因為睡相的關係，導致衛生棉捲在一起，月經就會從「該邊」流出來，常常隔天都要清洗床單，某次試用褲型衛生棉，意外發現真的很好用。

女網友分享褲型衛生棉好處(圖/取自美妝公社)

雖然褲型衛生棉包覆性相當足夠，使用後也非常滿意，不過某天穿這件「衛生棉」睡覺時，沒有事先告知男友，對方準備睡覺時，看到女網友穿著傻眼，以為她包尿布。照片曝光後，許多人笑歪，認為穿這件睡覺「恥度實在太高」、「我沒勇氣穿」、「另一半會軟掉」。

不過女網友不以為意，笑回「反正月經來不能啪啪」，可以安心睡覺比較重要。褲型衛生棉的外型，由於做成內褲模樣，乍看確實很像尿布，也像一般褲子一樣套上去就好，相當具有包覆性，部分女性受月經外漏困擾，使用後不怕晚上睡覺外漏。

(中時新聞網)