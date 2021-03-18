印度第二波新冠肺炎疫情持續惡化，昨天單日新增病例再創紀錄，新增3萬5886例，創下102天新高紀錄。疫情嚴重的馬哈拉什特拉省和新德里計劃為更多人施打疫苗。

根據統計，印度昨天一天新增3萬5886例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例，創下102天以來的新高紀錄，其中有60%需要治療的病例都來自印度疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）。

此外，統計顯示，印度18個省市及中央直轄區的單日新增病例都創下今年1月以來新高紀錄，這讓許多省市強化防疫措施。

其中，被印度總理莫迪點名關切疫情的旁遮普省（Punjab）從昨晚對9個疫情嚴重的縣市實施延長宵禁2小時的措施，省長辛赫（Amarinder Singh）呼籲民眾遵守規定。

馬哈拉什特拉省省政府雖然數度警告如果疫情惡化，不排除全省再度實施全面封鎖措施，但該省只在部份疫情嚴重縣市實施更嚴格的封鎖和收容措施。

馬哈拉什特拉省省長薩克雷（Uddhav Thackeray）希望中央政府能支持馬哈拉什特拉省為45歲以上的民眾施打新冠肺炎疫苗。

印度中央政府列入3億人疫苗接種計畫的群體中，除醫療和第一線工作人員外，只有60歲以上及罹患糖尿病等慢性綜合病症的高危險群列入首階段疫苗接種計畫。

同樣的，新增病例不斷攀升的新德里，市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今天與衛生廳相關官員開會討論疫情問題後，呼籲中央政府擴大接種疫苗的群體，以對抗第二波疫情。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述克里瓦爾說，只要中央政府許可，新德里政府可在3個月為所有18歲以上市民接種疫苗。

此外，北方省高灘布德納格（Gautam Buddh Nagar ）警方今天宣布，4月30日前，禁止未經批准的示威活動及即將到來荷麗節（Holi）等節慶與宗教慶祝活動。

印度迄今累計新冠肺炎病例超過1147萬例，居世界第2高，死亡人數達到15萬9254人。

(中央社)