好萊塢警匪電影《誰殺了大個子》改編自真實懸案，美國東西岸兩大嘻哈教主慘死街頭，揭發撼動洛杉磯警察體系的驚人真相。電影由布萊德福爾曼擔任編劇執導，由票房巨星強尼戴普以及奧斯卡影帝佛瑞斯惠特克同台飆戲，讓電影更加張力十足。佛瑞斯惠特克在好萊塢備受推崇，演技受大眾肯定，這回在電影《誰殺了大個子》中飾演記者杜里斯傑克森，與強尼戴普合演對手戲，強尼戴普表示：「佛瑞斯是我在這個世界上最喜歡的人之一，很崇拜他，這次的對手戲很激烈。」

作家蘭道爾蘇利花費7個月的時間研究和報導兩大嘻哈教主吐派克及聲名狼藉先生的謀殺事件，並在2001年9月將調查結果於《滾石雜誌》上發表了一篇16,000字的文章，獲得廣大迴響，由於文章依然止不住他對命案的憤怒感，決定出一本書，因此在短短3個月後就完成了他的著作《迷宮》，完整記錄了嘻哈音樂的文化，是洛杉磯警局惡名昭彰的一章歷史。《迷宮》於2002年出版後備受好評，甚至在2012年被英國製片人米莉安塞加爾買下這本書的電影版權，並與編劇克利斯汀康特雷拉斯及導演布萊德費曼翻拍成電影《誰殺了大個子》，這也是繼2016年口碑出色的《慕色拉行動》後，三人第二次合作的電影，受到外界期待。

《誰》片的製作人提到：「編劇做了許多研究，苦惱著要如何述說這個故事，因為這種故事是沒有結局的。直到有一天，我向他建議，也許可以在電影裡安插一個記者的聲音，也就是虛構的角色傑克森，順利讓編劇想出能用倒敘對照的方式來為電影收尾。」於是由佛瑞斯惠特克飾演的角色傑克森就此誕生。佛瑞斯惠特克的戲路多變，演過各式各樣的角色，在好萊塢備受推崇，並於電影《最後的蘇格蘭王》中，憑藉著細膩演技，成功在2007年贏得奧斯卡獎最佳男主角獎，成為奧斯卡影史上第四位黑人影帝，讓他在世界影壇的知名度大漲，後續也在奧斯卡大片《異星入境》、賣座強片《星際大戰外傳：俠盜一號》及漫威大片《黑豹》中演出。

電影《誰殺了大個子》中，佛瑞斯飾演虛構角色記者杜里斯傑克森，由於在查證不足的情況下報導了關於嘻哈教主的命案新聞，使他在新聞界受到排擠，為了拯救自己的名聲和事業，與強尼戴普飾演的前警察波爾展開奇特的合作關係。《誰殺了大個子》是繼1986年《前進高棉》後，時隔32年再度合作的電影，兩人從一開始的小角色都晉升為世界級的明星，強尼戴普也聲稱：「佛瑞斯是我在這個世界上最喜歡的人之一，尤其自從我們很久以前合拍過《前進高棉》之後，他就一直像是我的兄弟。我很崇拜他，這次的對手戲很激烈。」兩大巨星再次同台飆戲，電影成果備受矚目。《誰殺了大個子》將於4月1日上映。

(中時 )