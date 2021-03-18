美國 10 年期公債殖利率在周四(18日)盤前升破1.7%，創下2020 年 1 月以來新高，長天期債券殖利率同樣有近年新高水位的表現，導致那斯達克100指數期貨盤前大跌200點，道指期同樣轉跌，加上上周初領失業人數再度遜於市場預期，美股3大指數期貨全面下挫。美股周四開盤下跌87.21點、以32,928.16點開出，美股4大指數漲跌不一，電動車大廠特斯拉下跌超過2%。

截至台灣時間18日晚間9點35分，道瓊工業平均指數翻紅上漲8.7點或0.026%、暫報33,024.07點；標普500指數下跌19.64點或0.49%、暫報3,954.48點；那斯達克指數下跌176.45點或1.3%、暫報13,348.75點；費城半導體指數下跌54.75點或1.76%、暫報3,053.17點。

4大科技巨頭開盤股價全面下挫，電動車大廠特斯拉股價下跌2.66%、暫報683.15美元。台積電ADR股價下跌1.06美元或0.89%、暫報117.65 美元；聯電ADR股價下跌0.29美元或3.36%、暫報8.34美元。

美國勞工部公布最新數據，上周初領失業金人數為77萬人，超乎市場預期的70 萬人，創今年2月中旬以來最高。美國續領失業金為412.4 萬人，同樣超出市場預期的412.4 萬人。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)討論後召開今年第一次利率決策會議結果，鮑爾仍保持鴿派言論，安撫金融市場情緒，也有媒體抓著利率點陣圖某幾位Fed官員升息趨勢，鮑爾強調，這些情緒仍偏少數，遏止市場對於升息的想像。

然而，市場仍有投資機構做空長天期美債，導致10年期美債殖利率沒有跟著市場想像，隨著上周1200億美元的公債拍賣滑落，Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall表示，鮑爾目前甘願頂著落後殖利率曲線的風險，都比抑制經濟成長的代價還來得低，代表Fed目前眼光擺在全力復甦就業市場，而非通膨預期。

(中時新聞網)