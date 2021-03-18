日本知名跨國公司「豐田汽車」近日宣布好消息，社長豐田章男的32歲獨子、也是全力栽培的接班人豐田大輔即將迎娶前寶塚歌劇團女星星蘭瞳，消息一出引爆日本網友熱議，星蘭瞳也被起底她不只擁有如奧黛麗赫本般的美貌，連背景也相當驚人。

本名吉原真由的星蘭瞳，2015年加入寶塚歌劇團，由於美貌出眾，又有「寶塚奧黛麗赫本」封號。她去年在電視劇《錢的盡頭是愛情的開始》飾演已故男星三浦春馬的前女友，並於同年11月宣布退出劇團，疑為結婚準備。

星蘭瞳去年11月宣布退出演藝圈。(翻攝日網)

隨後豐田大輔也親自向日媒證實婚訊，透露與小他6歲的星蘭瞳是在去年2月看音樂劇認識，兩人擁有尊重禮節與努力等相同價值觀，對未婚妻讚不絕口。

星蘭瞳氣質出眾。(翻攝日網)

星蘭瞳即將嫁入豪門的消息，震驚日本演藝圈，這位美貌不俗的未來太子妃也被日本網友瘋狂起底，赫然發現星瞳蘭與豐田大輔的結合可能並非是灰姑娘嫁入豪門，而是門當戶對的家族聯姻。

據傳，星瞳蘭背景相當顯赫，是日本第二大石油公司出光興產家族的一員，也正因為如此，她從小讀的都是貴族學校，日本皇室佳子公主也是她的同學。然而星蘭瞳是否為出光家族一員，目前仍未證實。

(中時新聞網)