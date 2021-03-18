全球晶片短缺持續延燒，從車廠到智慧型手機產業都受到嚴重影響，其中尤以車廠災情最為嚴重。近日傳出富豪汽車（Volvo）受到晶片短缺的影響，而導致產能也連帶受到衝擊。

據新浪財經報導，吉利控股旗下富豪汽車公司週三（17日）表示，受晶片短缺的影響，大陸和美國的工廠將停產或調整產量。富豪在聲明中說，「我們預計第二季的形勢將變得非常嚴峻，因此決定採取措施，盡量減少對生產的影響，同時通過日常工作改善局面」。

該公司表示，目前為止還未出現因晶片短缺而受到損害的情形發生，但也補充，「第一季可能出現重大風險」。

全球晶片供應吃緊已對不少車廠產生衝擊，而其中原因包含疫情爆發以來，3C產品的需求上升，以及車廠和電子製造產業相互爭奪晶片供應而導致的局面。

福斯汽車旗下卡車製造商Scania表示，由於晶片短缺的問題持續擴大，他們被迫在月初時不得不停止生產。而富豪汽車也指出，在比利時的工廠也因為晶片供不應求而暫時停產。

(中時新聞網)