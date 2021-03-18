有網友忍不住怒批，改名吃鮭魚他管不著，不過浪費食物這樣的行為，他真的看不過去。(圖取自爆料公社)

不少民眾瘋吃免費壽司，卻也衍生出了浪費食材的問題。(圖取自爆料公社)

壽司郎推出的諧音姓名梗優惠，引發北中南出現一股改名熱潮，不少年輕人為吃上免費大餐不惜動用一生中僅有3次的改名機會，不過當資源可以無限享用時，浪費行為似乎就慢慢浮現，不少網友分別在臉書上痛批，很多人根本吃不下，浪費一大堆食材，桌上更推滿整山的壽司醋飯，讓網友看了相當憤怒，引起網友一片撻伐。

壽司郎推出的優惠，今日是活動最後一天，不少民眾搶搭末班車，揪親朋好友一起吃免錢壽司，不過，就有網友忍不住撻伐，有民眾吃完後桌面留下一大堆的醋飯，只吃壽司上的料，「吃不下就不要浪費食物，飯都可以堆成一座小山了」。

另外，還有一名網友不滿的在爆廢1公社分享，「你要改什麼名字、吃多少的鮭魚是你家的事！但是你們這樣的行徑真的人憤怒及唾棄！想紅就應該讓你紅⋯⋯⋯」從照片中可以看到，一名女子開心地比著YA的手勢和桌上百盤的壽司盤合照，不過卻有一大堆的食物未完食，2大碗的麵、一盤盤的壽司醋飯放在桌上，浪費的行徑讓人看了很難不憤怒。

另外，更有店員出面抱怨，高雄某分店來了6名男子，入座後卻開始瘋狂點餐，全部的飲料都點了一輪，「照輪點了15回到20回」，更扯的是有些餐點吃了一口就浪費，點了根本只是試味道，「點了拉麵、烏龍麵整碗碰一口就沒吃了，壽司要不是飯都沒吃，就是都只吃一貫」。

為吃壽司改名旁人無法多說什麼，不過享有免費食物卻暴殄天物，讓大批網友看了直搖頭紛痛批，「還好意思拍照，這些人到底怎麼了」、「世界上多少人沒有食物可以吃，你們堆成米飯山還比耶？不要浪費食物好嘛？」、「改名貪小便宜我覺得可以，你開心就好，但是浪費糧食這個真的是很畜牲」、「店家的活動根本是在挑戰人性貪婪的一面，藉由人性貪婪來促成活動廣告效應！」，不少人也認為，壽司郎應該出狠招治這些浪費食材的行為，「應該要食物浪費過多再加收錢」、「未吃完的太多應該取消免費，浪費食物」。

(中時新聞網)