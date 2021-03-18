大陸晶圓代工龍頭中芯國際今(18)日公告，將與深圳市政府合作發展半導體產業，投資額估計為23.5億美元（153億元人民幣，約665億元新台幣），資金到位後，中芯深圳將由中芯國際和深圳重投集團分別持股55%、不超過23%股權，但用以12吋晶圓生產28奈米以上製程。對此，陸資證券商分析師認為，中芯國際穩健投資12吋晶圓，更符合經濟效益。

12吋晶圓較8吋晶圓的生產成本更低，還能提高晶圓代工廠日產量，晶粒產量也是8吋晶圓的2.25倍，中芯國際12吋晶圓目前共有4條，處於量產狀態的有3條，8吋晶圓生產線有3條。據陸媒《21世紀經濟》報導，目前全球擁有8吋晶圓產能的業者，幾乎沒有增加投資，主要是8吋晶圓擴產不符合效益需求，台積電、三星等擁有先進製程的廠商也以12吋晶圓廠為生產主力。

以台積電官網公告來看，在台灣有4座12吋晶圓廠，4座8吋晶圓廠以及1座6吋晶圓廠，並有擁有1家100%持股的台積電南京12吋晶圓廠，以及2家100%持有的海外子公司—WaferTech美國子公司、台積電中國有限公司8吋晶圓廠。

據IC Insights最新調查報告來看，台積電則是在12吋、8吋以及6吋晶圓產能都居於全球前10大，其中8吋晶圓位居第一，12吋晶圓僅次於三星、位居第二。但光是12吋晶圓產能前5大廠商就占超過7成。

報告分析，12吋晶圓主要包括DRAM、NAND等記憶體供應商，8吋晶圓主要生產為模擬和混合信號IC、微控制器，6吋晶圓為模擬和混合信號IC、功率半導體元件。

以上數據排名，中芯國際仍居於後位，目前中芯國際先進製程研發遭到美國實體清單制裁，無法出貨14奈米以下製程，但根據先前與荷商艾司摩爾(ASML)重新簽訂12億美元代價的深紫外光(DUV)曝光設備合約，有機會維持14奈米以上製程產能穩定發展。

中芯國際目前有7條晶圓生產線，1條晶圓凸塊加工生產線(為封裝技術)，主要生產線落在北京、上海、深圳、天津4大城市，上海各有1座12吋晶圓廠與8吋晶圓廠，與1座控股12吋先進製程晶圓廠，北京建有1座12吋晶圓廠和1座控股的12吋先進製程晶圓廠；在天津和深圳各建有1座8吋晶圓廠；在江陰有一座控股12吋凸塊加工合資廠。

中信證券分析師最新報告表示，中芯深圳各有1座8吋、12吋晶圓廠，其中8吋晶圓2020年第2季月產能4.6萬片，目標為6萬片，12吋晶圓廠目標月產能為4萬片，目前還未開啟產能，這次引進深圳市政府資金，主要是要擴產12吋晶圓產能。

報告提到，考慮到目前陸續獲得許可證並下訂單，約有6~9個月的設備lead time（從訂購到供應商交貨所間隔的時間），3個月安裝調試，預計2022年投產，預計55/65奈米或為主力製程，月產能4萬片對應每年5.8億美元營收，相較於中芯國際2020年營收增加15%。

據陸媒《芯謀研究》評論，半導體為周期性產業，產能不足可能在明年獲得舒緩，後年部分製程與產品可能相對過剩，但長期來看，大陸半導體需求缺口，估計到2025年會有8個中芯國際量體的產能缺口，目前最缺的就是28奈米製程，根據IHS Markit統計，預計至2024年市場規模將達98億美元。28奈米以上製程同樣相當緊缺。

(中時新聞網)