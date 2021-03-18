近期連鎖壽司品牌「壽司郎」促銷活動引發的「鮭魚之亂」，不僅在台灣愈演愈烈，連《衛報》（the Guardian）等外國媒體也注意到此特殊事件，稱事態變化讓台灣官員「傻眼」，呼籲大眾不要再放棄當人類了、改當「鮭魚」了。

英國《衛報》指出，目前台灣已有約150人改名，只為了到「壽司郎」享用免費的壽司，並引述多家台灣電視台與平面媒體，說這些極不尋常的名字包括「鮭魚王子」、「流星鮭魚王」、「鮭魚炒飯」，以及長達36個字、其中包含多種海鮮的「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱撒老爺」；另有一名大學生改名為「馬正軒爆震鮭魚」，並和5名朋友一同爽吃了價值超過新台幣7000元的免費壽司。

但《衛報》也指出，台灣官員們覺得這「並不好笑」；該報特別提及內政部副部長陳宗彥的發言，他強調為此改名不僅浪費時間，更浪費行政資源，希望大家「理性思考」。日本版的《哈芬登郵報》（HuffPost）也報導，「鮭魚之亂」讓台灣官員們「抱頭煩惱」，因為台灣僅能改名3次，而改成「鮭魚」再改回原名便需要2次，只要算錯，就可能必須永遠背負「鮭魚」之名活下去。

「壽司郎」先前發起諧音哏活動，只要在17日和18日內，姓名中有與「鮭魚」同音的人，就可享5折起的用餐優惠；若同時同字同音，更可獲得全桌免費的大優惠，每桌上限6人。

(中時新聞網)