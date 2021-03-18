針對媒體報導介入優你康經營權之爭，光罩（2338）18日表示，早已辭任董事，對於任何分裂的公司，該公司「毫無興趣」。

光罩指出，該公司雖是優你康大股東，但優你康110年4月9日股東臨時會，光罩即沒有提名董事或獨立董事。實際上，109年6月優你康股東常會前，光罩即已由法人代表辭任優你康董事，並於該次股東常會後完全辭任董事，不再改派代表人。光罩重申，任何產生經營權紛擾的公司，均非股東之福，公司對任何分裂的公司毫無興趣。

光罩表示，會投資優你康，主要是旗下子公司昱嘉科技也從事隱形眼鏡製造，當年優你康前董事長劉溪鶴透過友人，來尋求增資，公司評估昱嘉科技與優你康若能合作，將會是雙贏。所以採用相互投資方式，由光罩投資優你康，優你康投資昱嘉科技。 109年4月優你康三席董事及一席獨立董事聯合缺席讓董事會流會，以不通過財報討論案為由，逼退時任董事長劉溪鶴，4月26日旋即由董事王江全接任董事長。

光罩說，不願介入此一分裂的董事會糾葛，遂於109年6月底前完全辭任優你康的法人董事及昱嘉科技的法人董事。 而且優你康109年6月股東會，公司亦未出席。 優你康在109年9月11日昱嘉科技董事會後，不顧員工的基本生計及該公司所擁有200多張執照的價值，突然宣佈昱嘉科技全面停工，包含海內外子公司，此舉明顯損及109年3月26日優你康董事會通過辦理增資昱嘉科技4億元決議之投資。 直至109年底，優你康監察人林山下透過許多友人表示要尋求光罩幫忙，並至公司進行會晤，林山下表示優你康要借助光罩的經營能力，請公司幫忙尋求人才擔任董總，替優你康找到新的活路。當時優你康增資在即，林山下還表示，光罩不須參與優你康增資，只需協助找尋人才即可！

光罩也強調，當時認為公司擁有很多從台積電來的人才，願意幫忙尋找適合的人才協助優你康經營。之後，公司也確實找了在台積電擁有二十幾年工作經驗且具國內外頂尖學府材料工程專業背景之高階人才至優你康，但該高階人才卻僅擔任特助，完全無法發揮專才，與優你康監察人林山下於109年底請求公司協助尋找人才時所為表示，完全不同，因此，光罩旋遂即調回該高階人才回任其他子公司要職。

最後，光罩表示，該公司從未對於優你康經營權有任何介入，媒體報導與事實不符，且未向公司查證，公司將依法保留法律追訴權。

(工商 )