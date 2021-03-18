紐西蘭2020年第四季經濟陷入緊縮 22:122021/03/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭2020年第四季經濟陷入緊縮，主要因為封城防疫措施衝擊觀光與商業活動，抵銷超低利率帶動的房市熱潮。根據紐西蘭統計局18日公布，2020年第四季國內生產毛額（GDP）季減1％。紐國第二季經濟緊縮11％，第三季勁升14％。 澳洲房價急漲 政府年底將出手打房 網通股大方配息 股價逆勢揚 (工商 ) #紐西蘭 #緊縮 #陷入 #封城 #防疫措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政策帶動 大陸金融、消費受惠 22:592021/03/18 財經 黃崢辭拼多多董座 陳磊接任 04:102021/03/18 全球財經 台帛旅遊泡泡成真 4月1日首發 04:102021/03/18 焦點要聞 振興桃園好市 消費送200元抵用券 04:102021/03/18 地方新聞 央行打炒房下重手 自然人第3戶貸款成數降至5.5成 16:212021/03/18 財經 英國央行宣布 通膨達標前不升息 22:542021/03/18 財經 《韓股》聯準會重申不升息 韓股勁揚逾1％ 12:162021/03/18 財經 編‧輯‧室‧報‧告－萬惡建商VS.居住正義 04:102021/03/18 專題周報 蘇揆透露：還有其他旅遊泡泡可能 14:062021/03/18 政治 《國際經濟》美國帶旺 聯合國組織上修全球成長預測至4.7％ 15:572021/03/18 財經 打炒房央行祭第2波信用管制措施 房仲看對這些人影響大 19:122021/03/18 財經 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 砸665億不拚14奈米？中芯赴深圳造12吋晶圓產能 專家揭密 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 華碩配息26元打趴台積電 爆量買單搶進股價鎖漲停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。