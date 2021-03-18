紐西蘭2020年第四季經濟陷入緊縮，主要因為封城防疫措施衝擊觀光與商業活動，抵銷超低利率帶動的房市熱潮。根據紐西蘭統計局18日公布，2020年第四季國內生產毛額（GDP）季減1％。紐國第二季經濟緊縮11％，第三季勁升14％。

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(工商 )

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