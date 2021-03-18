基於通膨躥升至4年新高水準，拉丁美洲最大經濟體巴西央行17日一口氣升息3碼，將基準利率上調至2.75％，成為2021年第一個升息的主要經濟體，凸顯其他陷入相同局面的新興國家可能被迫調高借款成本。

由於巴西貨幣貶值和燃料價格勁升，巴西的通膨率目前站上4年新高紀錄。儘管巴西經濟深陷新冠肺炎疫情重擊，但央行仍被迫升息因應。

巴西央行貨幣政策委員會將Selic利率由歷史低點的2％上調至2.75％，升息幅度大於市場預期，此為將近6年來首度升息。央行暗示5月可能再次採取行動，以對抗通膨急速躥升。

雪上加霜的是，巴西的新冠肺炎疫情依然嚴峻，確診與死亡案例位居全球第二高，僅次於美國。根據約翰霍普金斯大學彙整的數據顯示，截至18日止，巴西的確診人數超過1,169萬人，死亡人數跨越28.4萬。

經濟學家指出，巴西緊縮貨幣政策凸顯新興市場國家面臨的風險，許多新興經濟體的經濟展望不如已開發國家明亮。

美國經濟強勁復甦帶動長期債券殖利率勁升，吸引投資人買進美元，打擊新興市場貨幣。其他新興市場國家可能被迫升息，以阻止資本外流，然而升息卻會抑制經濟反彈力道，令央行陷入兩難。

由於投資人將資金撤出風險性市場，里耳兌美元在過去3個月重貶約10％，進口成本攀升導致消費者物價躥揚。

此外，亞洲對石油的需求強勁反彈，帶動油價大幅走揚，推高巴西的石油成本，使得巴西2月通膨率較一年前同期勁揚5.2％，升幅大過1月的年增4.6％。

巴西是近幾個月宣布升息的大型新興市場經濟體之一，烏克蘭央行3月也因通膨升溫而緊縮貨幣，出乎市場意料。土耳其央行基於相同理由在2020年11月大幅上調基準利率，市場預期土國央行近日可能再度宣布升息。

(工商 )