「蘋果西打」製造商大飲（1213）18日董事會通過去年財報，2020年稅後虧損2,725萬元、每股稅後虧0.48元，儘管已是連續三年虧損，但虧損幅度比前兩年收斂。大飲並指出，今年簽證會計師在年報上簽具「無保留意見」，可順利公告申報，且估計今年股東常會也可望在6/7順利召開，並將全面改選董事。

此外，大飲去年合併營收4.1億元，年減5.9％。大飲表示，主要是因2公升裝的「蘋果西打」在2019年8月發生產品異常後，直到2020年5月才獲主管機關同意開始恢復生產，去年相當於少了上半年的銷售業績，加上蘋果西打產品無法進7-ELEVEN通路，也是一大衝擊。

不過，在虧損幅度方面，近三年已有收斂的趨勢。大飲2018年稅後虧損8,957.9萬元，每股稅後虧1.58元；2019年稅後虧損4,309萬元，每股稅後虧損0.76元，2020年虧損進一步收斂。

展望今年發展，大飲表示，將持續推動製程上的優化，提高生產效率，並強化通路鋪貨，希望逐漸回歸之前的常態。不過，在強化公司治理外，長期仰賴「蘋果西打」一支產品獨秀的大飲，如何開發出第二支、甚至第三支明星商品，也是未來長遠發展的重要考驗。

(工商 )