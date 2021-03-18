創團邁入92年的明華園，近來很不一樣！第一次嘗試將台灣漫畫改編為歌仔戲、第一次走入動漫同人場、第一次錄製Podcast節目種種，都讓歌仔戲更走進現代人視野。《冥戰錄》製作人陳昭賢表示，歌仔戲挑戰漫畫改編後，不斷嘗試現代新形態媒體，讓母親孫翠鳳登上百靈果Podcast節目外，還跟多位YouTuber錄製節目，大聊作品與人生，每次嘗試，都是不同收穫。

陳昭賢笑說，媽媽上網路節目就是一位戲劇效果十足的諧星，人生經歷豐富，很多故事可以講，「透過網路媒體，我們可以接觸到現代年輕人。因為現在大家可能會越來越不認識孫翠鳳或明華園，我們藉由這些機會，努力讓歌仔戲的觸角往外延伸。」

這一切新嘗試的起源，都和改編自漫畫家韋宗成作品的《冥戰錄》有關。陳昭賢為嘗試創新傳統戲曲，近來便努力找尋不同文本，看到漫畫《冥戰錄》大感驚為天人，原著故事以媽祖娘娘為題材，與明華園擅長的神仙戲碼一拍即合，在徵求韋宗成同意後，便推出同名舞台劇。讓死忠戲迷大感驚奇，也吸引原著漫迷注意，1月初於台北演出，廣受熱烈好評，本周末將移至台中演出。

明華園總團《冥戰錄》，左起為韋宗成、吳米娜、陳昭婷。(明華園提供)

陳昭賢表示，每一種跨界都有原著帶來的力量，不管是粉絲的正面看待或是對於改編的擔憂，都是好的，能帶來更多討論。除走進漫畫同人場、網路媒體宣傳節目外，她與《冥戰錄》導演許栢昂日前也於台中舉辦講座，超過破百人一同與會，與戲迷近距離聊聊《冥戰錄》。

漫畫《冥戰錄》故事以台北西門町為舞台，讓媽祖林默娘化身為萌系少女，與擁有雙重人格的高中生道士，一同在除妖任務之餘，為各自身世解謎。同名舞台劇中，韋宗成也親自上陣，演出性格穩重的「七叔」，近日更以漫畫《韋宗成演出筆記》紀錄下參與演出點滴。

舞台劇《冥戰錄》將於3月20日及3月21日於台中國家歌劇院大劇院登場，現場將同步販售《韋宗成演出筆記》。

(中時 )