為吃免費壽司，台灣破百人改名為「鮭魚」。改名程序很便捷，但要做出一道好吃的鮭魚壽司可不簡單！生活於法國的料理作家洛兒‧琪耶，和插畫家貴志春菜合作，圖文並茂細述日本飲食文化，在《圖繪日本料理》中，詳解生魚片壽司製作流程。

琪耶的母親為日本人，父親則是法國人，她雖於東京出生，但以法國為主要居住地。多次往返日本旅行的琪耶，深受日式飲食文化吸引，進而融入在她的作品與個人料理課程中，在擁有「美食國度」美譽的法國，出版《圖繪日本料理》，讓法國人能跟著書中步驟嘗試手作日本料理。去年於台出版。

主編王建偉表示，與琪耶合作的貴志春菜，是位居住於法國的日本人，畫風溫柔可愛，透過圖畫示意讓料理步驟更簡單。琪耶取材食物類型大眾，如著名日本食物壽司、丼飯、小吃等，均一一介紹，書中也圖解如何處理近來在台灣引發「鮭魚之亂」的鮭魚肉。

一條完整的鮭魚要切分、應用於不同料理，充滿細節。琪耶於書中指出，首要剖開去鱗的鮭魚肉，先切出第一塊鮭魚菲力，從魚頭往尾巴方向切割，取出主要魚骨，取出菲力時，刀刃還要記得緊貼魚骨，盡可能除去大部分魚刺。再來選用生魚片刀，去掉菲力的皮後，以魚刺鉗清除魚肉裡的小魚刺。

琪耶表示，完成切分的鮭魚肉，可視生魚片、捲壽司、散壽司等不同用途，決定大小。而若要完成一道看似簡單的鮭魚壽司，也隱含繁雜功夫，琪耶指出，捏壽司的技術在日本幾乎算得上是一種藝術，必須學藝十年才能成為壽司師傅，但依循書中壽司師傅伊藤的建議，也能自行享受捏製壽司的快樂。

(中時 )