華南銀行積極強化都更危老業務，最新統計至去年底，在都更放款或是危老融資，都拿下泛公股銀行第一名。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬指出，唯有完整專業的服務團隊，才能得到重建戶的信賴，因此華銀超前部署，早在2009年就成立「都市更新業務推展小組」，整合跨部門專業人員積極推展都更危老業務。

之後更進一步與關係企業中華建經公司合作，提供從前期的規劃整合、發包興建，到後期的融資、信託及完工後分戶貸款「一條龍」的專業服務，目前華銀都更放款規模將近340億元，為泛公股銀行第一名。

華南銀行總經理張振芳表示，為了增進國人居住安全，自2017年危老條例施行後，華銀在第一時間就將危老重建列入每年的重點推展業務，鼓勵行員取得危老推動師執照，並在全台186家分行培訓種子人員，大力推動信託及融資業務，目前華南銀行危老重建核准金額已達219億元，也是泛公股銀行之冠。

除都更危老業務外，張振芳表示，華銀在5+2新創產業、企業紓困、兆元振興等融資及聯合授信業務方面表現也是相當好。且在REFINITIV 2020年聯貸市場排名也獲得主辦聯貸第四名，是有史以來最好的名次，而目前華銀5+2及兆元振興貸款也分別突破4,200億元及4,800戶大關，位居國內民營企業放款量前三大銀行。

張振芳表示，華銀將更積極響應政府政策，結合華南金AMC組成「都更危老華南隊」，整合金控集團力量協同作戰。

(工商 )