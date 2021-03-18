第一銀行最新統計，在全行現職行員中，不含海外就地僱用人員，高達66％的行員年薪超過100萬元，其中，MA(儲備核心人才)進入銀行的首年年薪即上看100萬元，外派年薪則上看250萬元。

為延攬更多優秀人才，17日由一銀董事長邱月琴、總經理鄭美玲帶隊，前往國立臺灣大學「第一銀行儲備核心人才(MA)計畫」說明會，同樣都是臺大校友的邱月琴與鄭美玲，也在現場分享經驗。

一銀今年預計招募50名MA，報名期間自即日起至4月6日止，為因應國際化及雙語分行的趨勢，具備英、日、法、德、西班牙語等多元語言能力的人才也歡迎加入一銀。

一銀MA招募計畫從2005年開始到現在已邁向第17年，MA培訓制度完整且豐富多元、升遷制度快速透明、薪資福利制度優渥完善，每年均吸引近千人踴躍報名。

一銀主管指出，一銀在全球各地共有40個海外據點，為公股行庫之冠，外派機會多，且薪資條件在金融同業中具有相當競爭力，MA進入銀行的首年年薪即可上看百萬元。

一銀非常重視人才的培育，以培養全方位金融人才為目標，希望廣納多元科系背景的儲備核心人才，過去16年來培育約350位MA，其中近50位已擔任主管職位，分布在國內、海外分行及總行單位。

(工商 )