加州迪士尼樂園 將於4月30日重新開放 22:302021/03/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂巨擘迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）17日宣布，加州2個主題樂園將於4月30日重新開放，但入場入數一開始約為原本的15％～35％，取決於當地疫情嚴重程度而定，且遊客須遵守戴口罩與維持社交距離等防疫措施。 「中信MA甄選」直播19日登場 三巨頭同台解密甄選秘笈 《國際社會》倒數計時 大東京緊急狀態21日將解禁 (工商 ) #將於 #日重新開放 #加州迪士尼樂園 #娛樂 #執行長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台壽小額終老保單 開放搭配2附約 04:102021/03/18 投資理財 《國際產業》望穿秋水終盼得 大阪超任樂園開門接客 14:152021/03/18 財經 台帛旅遊泡泡成真 4月1日首發 04:102021/03/18 焦點要聞 竹縣經國橋道路改善工程 20日辦理地方說明會 11:402021/03/18 寶島 苗栗縣政府吸引英才書院觀光人流 4月起安排展演 14:262021/03/18 寶島 高鐵清明疏運加開6班車 20日開放購票 13:412021/03/18 生活 《日股》日經重回3萬 東證30年新高 15:402021/03/18 財經 「新北市國際考古論壇」十三行博物館登場 日、韓、台學者採視訊交流 12:232021/03/18 寶島 交棒F-35 日F-4「幽靈」完全退出現役 21:002021/03/18 軍事 《櫃買市場》櫃買業績發表會8連發 29日起跑 08:192021/03/18 財經 除息成買點！ 單日盤中交易逾152萬股 台積 重登零股交易人氣王 04:102021/03/18 財經要聞 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 砸665億不拚14奈米？中芯赴深圳造12吋晶圓產能 專家揭密 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 華碩配息26元打趴台積電 爆量買單搶進股價鎖漲停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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