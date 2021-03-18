娛樂巨擘迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）17日宣布，加州2個主題樂園將於4月30日重新開放，但入場入數一開始約為原本的15％～35％，取決於當地疫情嚴重程度而定，且遊客須遵守戴口罩與維持社交距離等防疫措施。

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