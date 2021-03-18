一名郭姓7旬老翁跟張姓女鄰居結伴出遊，還投宿五星級度假大飯店，同住一間房，被郭妻報警捉姦，並怒告兩人求償100萬元；郭翁辯稱是陪張女南下探親，因腰痛等舊疾復發才留宿飯店，張女也堅稱兩人沒有不正常男女關係。但高等法院認定若無特殊情誼，不會與配偶以外之人同住飯店房間，就算有需要，也可自己住一房，兩人行為確實侵害郭妻配偶權益，判2人應連帶賠償20萬元確定。

根據判決書，郭妻指控，和丈夫結婚40年，但她發現已退休的丈夫與擔任公務員的張姓女鄰居過從甚密，偷偷結伴出遊，還有手牽手等親密舉止，2019年10月還投宿一家知名五星級大飯店，同住一房，顯然有不正常男女關係。

當時郭妻報警捉姦，但郭翁堅持不開門，郭妻質疑，若2人無姦情，為何不開門？認為自己配偶權益遭侵害，對2人提告求償100萬元。

張女則辯稱，不知老翁有配偶，只知他是獨居老人，將他視為長輩、朋友，兩人並無男女不正常關係。2019年10月原本打算和女兒入住該飯店，但女兒無法前往，才詢問郭翁是否可以陪同散心，加上郭翁當天突然腰痛舊疾復發，2人才一同留宿該飯店房間；至於被拍到多張和郭翁親暱、牽手照片，是基於晚輩對長輩的照顧，並無曖昧關係。郭翁也指稱，張女是以朋友、晚輩的立場照顧他，而當時他因腰部、腳背板舊疾復發，才投宿飯店，吃完藥已睡覺。

不過，高院審理認為，兩人手挽手同行時，郭翁神色自若，看不出任何行動不便、需人攙扶的必要；況且，已婚男女若無逾越友情之特殊情誼，為免遭人懷疑有逾矩之舉，應該不會與非配偶之人同住飯店房間，就算有投宿必要，也可自住一房，認定2人有不正常男女關係，已侵害郭妻配偶權益，判2人應連帶賠償郭妻20萬元確定。

(中時新聞網)