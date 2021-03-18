1111人力銀行發言人黃若薇指出，改名會永久註記在戶籍謄本上，恐影響日後求職。(資料照)

內政部提醒，改名額度沒算好，將踏上「不鮭路」。(圖截自內政部臉書)

「鮭魚之亂」亂到最高點，成為另類的台灣之光！不過1111人力銀行發言人黃若薇提醒年輕人，別因一時興起改名，讓企業主對你留下「貪小便宜」的既定印象，因為改名的紀錄會註記在戶籍謄本上，恐怕就影響求職路。

黃若薇指出，在戶籍謄本的註記欄上會留下改名的永久紀錄，有些企業在新人報到時，為了確認身分真偽，會要求提供戶籍謄本；甚至員工請婚假、申請宿舍時，也會被要求提供謄本，屆時企業主或是主管若會發現這些更名的「鮭魚人」黑歷史，有可能便認定你就是「不穩定」、「貪小便宜」的員工，進而不予錄用或影響未來職涯發展。

「企業主通常希望應聘的員工在個性上是深思熟慮、穩定的，而非浮躁、不穩定。」黃若薇也提出人力銀行過去接觸過許多企業，他們對時下年輕人的負面印象多半是「不了解自己長才，所以異動頻繁」、「做不久，眼高手低」，而這批18-23歲左右的鮭魚人在企業主眼中，未來恐怕就是刻板印象中的拒絕往來戶。

黃若薇覺得年輕人做自己、有創意很好，但別為了一頓免費鮭魚餐，賠上未來的職涯價值，非常不划算。當然，黃若薇也提出年輕人可以改變企業主刻板印象的作法，「前提了解自己的興趣和專長，確認職涯方向。」1111人力銀行網站都有提供性向測驗等諮詢，隨時可以協助求職者充分利用，找到最適合自己的路。

在求職路外，內政部對突然暴增的鮭魚先生與小姐，也不得不理性的在官方臉書發文提醒，「一個人只能更改3次名字，如果額度沒算好，就真的實至名鮭，因此踏上不鮭路。」

(中時新聞網)