有許多素人透過直播或拍影片，成為討論度超高的網紅，而影片題材也都大同小異，所以往往有特殊專長或興趣才容易脫穎而出；大陸有一名美妝網紅「璐英流」總是坐在輪椅上拍影片，原來她在4年前因一場重大車禍四肢癱瘓，經過多年努力才坐起來，從白富美變成殘疾人士也不氣餒，感動許多網友。

29歲的網紅璐英流以分享美妝、穿搭和日常生活影片為主，這些對一般人來說稀鬆平常的事情，對她來說其實是很大考驗；家境優渥的璐英流原本過著白富美的生活，求學時期更遠赴英國布里斯托大學讀研究所，但她在25歲那年回家鄉工作，卻遭遇嚴重車禍，不幸中的大幸是她沒有生命危險，但四肢全癱瘓，肩膀以下完全喪失運動能力。

璐英流從白富美變成殘疾人士也不氣餒，感動許多網友。(圖/ 摘自璐英流小紅書)

璐英流本來和一般女生一樣愛漂亮、喜歡打扮，但在這次車禍後，她不僅得剪去一頭色彩鮮艷的長髮，還得躺在病床上，依靠別人才得以行動，連最簡單的翻身都得由護理師幫忙；最慘的是，璐英流車禍前找到的好工作，對方因為她的身體狀況解雇她，這些經驗一度讓她放棄，但父母日日夜夜全心照顧，讓她決定努力振作，積極做復健。

在漸漸康復的時間裡，她也開始透過網路記錄每一次努力的時候，經過4年左右的時間，璐英流已經能坐著，還能拿起化妝用品，打扮自己，不時分享美妝或穿搭影片，她的勵志故事也感動許多人，圈粉無數。目前璐英流除了是美妝網紅，還有經營線上幼兒英語，負責線上教學，偶爾還會透過微信賣水果，一點一滴打開心房，和社會大眾接觸。

(中時新聞網)