美國聯準會（Fed）17日的最新政策聲明對經濟前景更趨樂觀，也暗示寬鬆政策會持續到2023年，驅散市場對Fed可能提前升息的疑慮，美債殖利率應聲從高點回落，美股也收紅創高。但18日美國10年期公債殖利率又見回升，攀上14個月高點。

周三10年期美債殖利率早盤曾觸抵1.689％，來到去年1月24日以來新高，在Fed周三發布「鴿」聲嘹亮的政策聲明後，10年期美債殖利率從高點滑落到1.41％。

然周四10年期美債殖利率又見竄高，自去年1月來首度升破1.74％達1.75％，創14個月來新高，1個月前還在1.3％的低點。

連帶使對美債殖利率敏感的科技股走疲，周四蘋果、網飛、亞馬遜、微軟等科技大咖的盤前股價下挫0.8％到1.7％不等。

英傑華投資（Aviva Investors）多重資產主管柯利南（Sunil Krishnan）指出：「令大家意外的不是聯準會對政策的承諾，而是它上調經濟成長率與下修失業率幅度超乎預期的同時，居然還強調維持一貫的政策立場。」

受到Fed最新政策聲明的激勵，周三美股全面收紅，道瓊工業指數和標普500指數刷新收盤新高，道指更是首度收在33,000點之上。

周三道瓊指數收漲0.58％，以33,015.37點作收，不僅首度站上33,000點大關，距離道指收盤攻克32,000點關卡，僅相隔5個交易日，創下史上跨越1,000點里程碑最快紀錄。

標普指數收漲0.29％報3,974.12點，也是歷來收盤新高。科技股為主的那斯達克指數終場漲0.4％，收在13,525.20點，但那指相較2月12日攀抵的歷史收盤高點仍跌掉4％。

在美股收高帶動下，周四全球股市普遍走揚，MSCI亞太（日本除外）指數漲0.8％。東京股市的日經225指數收漲逾1％，收在30,216.75點；韓國KOSPI指數收漲0.16％，報3,066.01點。

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