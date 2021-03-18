近一年受惠新冠疫情的生技指數在去年大放異彩，今年來表現溫和，不過觀察全球四大生技指數中，NBI生技指數延續去年好表現，今年來上漲3.75％表現最佳；其他指數表現則分別為S&P 500健保指數1.29％、MSCI世界醫療保健指數-1.16％、AMEX生物科技指數-1.41％。

投信法人表示，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，再加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，因此看好生技醫療相關產業後市表現。

群益投信表示，新冠疫情重創全球，不僅經濟受創，生活型態也被強迫改變，但這也同樣引起政府對醫療生技產業的更加關注。儘管美國政府頻頻釋放打擊藥價的意向，但實際執行上確是困難重重。另一方面，政府積極推動藥品審核、鼓勵研發，從美國食藥署(FDA)近年來核藥加速即可見端倪，生技製藥業者也在科技的日新月異下研發優勢漸長。

眾多生技醫療指數中，生技醫療相關產業的領頭羊都在NBI生技指數成分股中，具備產業競爭優勢，不僅指標企業多、營運動能強，而且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性的指數，新冠疫苗及藥物發展有趨於明朗之勢，整體生技健護類股仍有漲勢可期。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪指出，儘管去年以來生技類股經歷了一波漲幅，不過，投資人與其檢視當下的股價位置，不如仔細觀察未來是否有續漲的動能、是否具備投資價值。醫療生技創新腳步積極向前邁進，使得產業吸睛熱度不減。

考量經濟成長加速，貨幣寬鬆行情延續，美國新一輪財政刺激正式獲准，基本面持續朝正向發展，殖利率上升雖帶動股市重新定價，但期間與景氣連動度較高的循環股及價值股表現出色，顯示資金仍留於場內尋找具題材性的股票，故認為此輪修正實屬良性，無需過度擔憂，資金行情尚在，股市跌深即是布局良機。

整體而言，疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求回溫，隨著疫苗好消息不斷傳出，生技醫療產業後市可期。

(工商 )