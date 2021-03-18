從日前爆發抗議民眾攻擊中資企業並縱火破壞後，緬甸仰光的數十家中資工廠已完全停擺，中國員工則躲藏起來避免遭波及，北京正陷入緬甸政變情勢惡化而陷一場政治危機。除了中資企業停工之外，對軍政府的怒氣從搗毀中資企業擴大至抵制陸貨。泰國學者分析稱，緬甸對大陸的怒氣升高，可能會擴散至東南亞其他國家，例如柬埔寨、老撾，這些國家的中資企業或將成為該國社會矛盾的宣洩的出口。

《法國國際廣播》（RFI）報導說，北京雖堅決否認與緬甸軍事政變有任何關係，但是中國對緬甸政變的態度已引爆緬甸民眾的反中情緒。做為緬甸最大的外來投資者，北京對於緬甸陷入政治危機實在也無可奈何。

緬甸仰光示威民眾與軍方衝突已造成200多人死亡，但軍方似乎仍未能控制局勢。圖為仰光民眾悼念遭軍隊鎮壓死亡的受難者。（圖／推特@Myanmar_Now_Eng)

報導指出，2020年元月中國國家主席習近平出訪緬甸，他當時把緬甸的角色提升到中國的「命運共同體」的地位，這意味著在北京心目中緬甸是個親密的友邦。但是一年後緬甸發生軍事政變，支持民主的示威者上街遊行抗議，同時指控北京政權躲在幕後支持軍頭們鎮壓群眾。

外媒估計至少有200多名緬甸示威民眾喪命，仰光的局勢對北京來說有些騎虎難下：要支持軍政府，還是要站在越來越反對中國的緬甸人民這一邊？（圖／路透）

《法新社》指出，目前至少有200多名示威民眾喪失了性命，對北京來說有些騎虎難下：要支持軍政府，還是要站在越來越反對中國的緬甸人民這一邊？

政治學者賀瑟(Richard Horsey)認為，對中國來說，「管它誰執政，只要能保護中國的利益就行。」但是，他補充說，現在北京不認為緬甸軍隊能夠穩住局面，如果維持與軍政府的關係，緬甸民眾就越排斥中國。

這周日仰光有至少32家中資工廠被破壞與縱火，損失估計達2.4億人民幣（合台幣10億元）。現在面對的是敵視華人的環境，中國員工只能躲起來，社會上抵制中國貨的呼聲則越來越高。

緬甸越來越高漲的反中情緒可能會對東南亞地區造成影響，這些國家與緬甸一樣都有大量的中國投資，影響力也深入各階層。泰國朱拉隆功大學政治學者蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）稱，「所有針對中國利益的大規模暴動都具有很大的傳播力，可能會蔓延至柬埔寨、老撾和其他地方。」

報導說，緬甸大街上的遊行隊伍中，反中國的橫幅隨處可見，網上呼籲抵制中國貨的呼聲此起彼伏，從抵制華為手機到去除抖音應用程序，無所不有。示威者聲稱，北京給軍政府撐腰，這就是緬甸混亂的源頭。

蓬蘇迪拉克認為，除了保護本國經濟利益，中國尋求在國際社會建立合法性，因此「不能閉上眼睛對自家門口前的獨裁者坐視不管」，但是至今北京仍拒絕認定

緬甸軍人顛覆民選政府的行為是「政變」。

報導表示，中國是緬甸的主要投資國，向緬甸軍隊提供主要的軍備，同時私底下又與位於中緬邊界的少數民族民兵武裝保持密切關係。現在中國公開呼籲各方設法使緬甸緊張局勢降溫，3月11日終於在聯合國安理會投贊成票，譴責緬甸軍政權，此舉十分罕見，因為北京過去在緬甸鎮壓羅興亞人問題上持續反對聯合國通過譴責決議。

仰光獨立研究中心政治學者梭敏昂（Soe Myint Aunt）認為，「中國可以在緬甸軍方與民選政府的談判中扮演直接或間接的調解人的角色。」

(中時新聞網)