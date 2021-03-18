國際能源署（IEA）17日發布報告預測，全球對於汽油的需求不太可能恢復至疫情爆發前水平，原因在於各國加速發展電動車與汽車燃油效率不斷提升的衝擊，超越開發中國家汽油需求成長速度。

IEA在這份五年預測報告裡預估，全球每日原油需求2026年前可望達到1.04億桶，較2019年水平高出4％，主因在於中國、印度等亞洲國家未來幾年需求持續升高。

但IEA在報告中不再預測汽油需求全然恢復，此為歷來首見。換言之，IEA認為汽油需求可能已達高峰。汽油產品多年來支撐原油需求成長。IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）表示：「我們不認為汽油消費量可再次回到2019年水平。」

IEA指出，受到新冠疫情影響、多國實施旅遊禁令，2020年每日汽油需求下滑破紀錄的290萬桶，較2019年的2,660萬桶減少逾10％。

IEA表示，隨著經濟復甦，全球汽油需求將開始恢復。但與此同時，富裕國家加速推動電動車重挫汽油需求，即便開發中國家需求成長，也難以彌補此缺口。

(工商 )