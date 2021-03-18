德國汽車大廠BMW（寶馬）17日發表新款純電動車i4，為自家電動車陣容增添新面孔，但該豪華車廠表明未來仍將持續生產內燃機汽車，不會全部轉向電動車製造，希望維持一定彈性。

BMW執行長席普斯（Oliver Zipse）在線上記者會表示，他們將持續研發、製造與銷售內燃機汽車，包括插電式混合動力車在內。席普斯表示：「若在我們140個市場裡，沒有顧客想買燃油車的話，那我們就會停產。」

BMW的作法與同業對手截然不同。通用汽車計畫逐步淘汰內燃機汽車，2035年後僅販賣電動車。瑞典車廠富豪（Volvo）也宣布在2030年轉型為純電動車品牌。

相形之下，BMW迄今並未透露是否或何時成為純電動車製造商。BMW聲明指出，他們在2023年前將在自家九成市場提供電動車款式選擇。在2030年時，他們預期電動車將佔其全球銷量約一半。 BMW希望研發新車時能在工程方面維持彈性，如此一來，旗下工廠便能隨著市場需求變化迅速調整，無論生產內燃機汽車、混合動力車或純電動車都沒問題。

(工商 )