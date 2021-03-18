去年同期因封城防疫使房市投資基期偏低，加上大陸穩增長，拉動基建與工業投資持續復甦。大陸2021年2月累積全國固定資產投資年增率為35％，較2020年12月上升，連續5個月正成長，在基期偏低及前期地方專項債加速發行，將對後續民間投資有拉動效果，可望為固定投資帶來正面助益，預估大陸3月累積固定投資年增率將維持雙位數高成長，陸股後市看俏。

兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕表示，固定投資增加可望持續拉動大陸經濟成長，也會帶動地產相關投資加速，從而帶動建材、家電、汽車等消費支出，加上2021年兩會於3月11日閉幕，官方政策重點金融開放、擴大內需等議題，在金融開放的前提下，金融相關產業可望受惠，也會帶動A股機構化和國際化的進程將進一步加速，大陸居民財富配置的路徑逐步向資本市場轉移，內、外資皆持續流入A股，支撐股市表現，建議可逢低介入大陸相關標的。

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