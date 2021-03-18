美國聯準會(Fed)周三會議調高今、明兩年經濟成長率預估值，激勵美股三大指數全面上漲，道瓊工業指數、標普500指數雙創新高。投信法人表示，隨著景氣進入擴張期，股市也將從「無基之彈」轉向「有基行情」，具成長題材、趨勢明確的創新科技產業漲勢可期。

美國聯準會最新預估，今、明兩年美國經濟將成長6.5％、3.3％，較去年底預估值上調2.3、0.1個百分點，展現對於未來景氣擴張的信心；同時，維持當前利率水準、量化寬鬆措施不變，強調經濟重啟開放後的通膨反彈，將是短暫情形。

消息面激勵美股三大指數全面上漲，道瓊工業指數、標普500指數各上漲0.58％、0.29％，雙創新高；那斯達克指數漲0.4％，逼近歷史高點。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，歐美疫情逐步改善，今年經濟擴張趨勢確立，在獲利成長題材支撐下，股市多頭行情沒有理由改變，預期將從「無基之彈」轉向「有基行情」。2月來，因為行情轉換導致投資人看法分歧、股市震盪，為合理現象。

觀察標普500指數，在金融海嘯後的資金行情期間，累計上漲79％，而無基之彈結束後回檔約15.6％，隨後轉向獲利題材的有基行情，累計到去年2月新冠疫情爆發前，再上漲108％。而這次疫情期間的無基之彈，標普500指數累計漲幅75.9％，與歷史經驗不謀而合。

細究次產業族群，金融海嘯後景氣進入擴張初期，標普500指數中的健康醫療、非核心消費、資訊科技、工業4大族群，扮演領漲角色，漲幅分別達167％、167％、122％與109％。景氣擴張中後期，則以資訊科技一枝獨秀，漲幅183％。

陳世杰指出，疫後企業數位轉型速度加快，將為科技業注入新動能，預估標普500資訊科技產業今、明兩年每股盈餘都會成長1成左右，而扮演創新科技領頭羊的AI人工智慧產業，成長率上看15％、28％。投資人可趁著本波回檔整理之際，布局這類具成長題材、趨勢明確的基金。

(工商 )