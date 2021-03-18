特斯拉執行長馬斯克先前聲稱自家產品Autopilot將於2021 年底將實現全自動駕駛，但近期與加州車輛管理局公文卻揭露，特斯拉Autopilot最終會維持在 Level 2，這也表明為何特斯拉已經蒐集到高居自駕車業界之冠的累積里程，但卻沒有登錄自駕里程的原因。不過，資深半導體分析師陸行之在臉書表示，他認為特斯拉仍擁有許多武器，甚至在跨過Level 3門檻後，Level 4市場也能順利進攻。

從國際自動機工程師學會（SAE International）與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）所制定標準來看，自動駕駛技術分5個等級，從Level 0的駕駛完全操作，至Level 1協助駕駛自行操作的個別輔助工具，包括車道偏離警示（LDW）、前碰預警（FCW）、電子穩定程式（ESP）、防鎖死煞車系統（ABS）等；Level 2則是主動式巡航定速（ACC）、自動緊急煞停系統（AEB）、盲點偵測（BLIS）以及汽車防撞系統，降低駕駛操作負擔，特斯拉就是位在該等級，包括多家傳統車廠也擁有這類系統。

跨進Level 3門檻後，車輛已經能自動駕駛，但駕駛仍須隨時控制車輛，跟車系統使用時可以暫時免於操作，但車輛偵測需要駕駛控制時，會立刻回歸駕駛完全操作。

Level 4為駕駛可以在允許條件下完全自駕，一般不需要介入操作，該車輛可以遵照設定的道路通則執行行車任務，並提供駕駛足夠的轉換時間，駕駛仍須觀看車輛運行，目前部分美國街道允許廠商測試，並開始無人自駕車服務。Level 5則是完全自駕，系統已經掌握人類駕駛的水準，可以不須監看完成行車任務。

至於馬斯克去年聲稱特斯拉的FSD（Full Self-Driving）可以達到Level 5，這次新推出的FSD Beta 版(City Street)就被加州車輛管理局密切關注，但特斯拉官方回應指出，在可預見的未來，大部分功能都不會改變，他們的物件偵測反應不會有重大改變，也不會有駕駛責任轉移，也就是說，目前特斯拉的自駕車系統，仍會維持在Level 2。

不過，特斯拉是否無法打造跨越Level 3的車款，根據接受監測的車廠來看，若是沒有自行生產自駕車的廠商可能沒有太大影響，但對於特斯拉這類車廠來說，這可能會洩漏他們的商業機密，而且依照這份資料來看，City Street本來就沒有打算從Level 2跨至Level 3，下一款自駕系統可能會與目前的做出區別。面對擁有海量數據的FSD，馬斯克也在今年發布2020年第4季財報後透露，有機會把FSD授權給其他車廠，試圖加強自駕系統的市占率。

特斯拉硬體自駕系統目前透過影像處理的AI演算法學習，這尚且能應付Level 3以下的等級，但若想跨進Level 3，強大的車用處理器與快速低延遲訊號傳輸，甚至是大量的感測器、光達以及電控系統變成一種可以減少摸索的選項，這都是特斯拉必須面對的課題。

至於陸行之在臉書上提到，很多人認為 Waymo 是 Level 4 遙遙領先特斯拉Level 2 to Level 3，但深入研究Waymo 的光達成本、晶片架構、軟體成本、車對以及累積里程，還有自駕車平均車速，大膽預計到2025年特斯拉的自駕系統會拿下全球主要的Level 3至Level 4的市場，Level 4的特斯拉計程車車隊不一定會輸。

實際上，特斯拉今年以來股價從高點880美元左右一度回落至不到600美元，有「科技股女股神」之稱、全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK）管理人Cathie Wood繼續力挺特斯拉，相當看好特斯拉共乘服務發展潛力，因為這項服務能控制風險，比電動車更有獲利前景，雖然特斯拉目前對於是否推出人類為主的叫車系統有疑慮，但這依然是前往自駕車服務的絕佳管道。特斯拉擁有遠遠超越對手的實境駕車數據300 億英里，為自駕系統領域最強的企業。

(中時新聞網)