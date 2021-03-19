看好台灣電子商務市場，UUPON前總經理，現為UUPON顧問、台灣伊藤忠情報．金融課長三浦淳史指出，台灣伊藤忠已正式提高台灣宅配通（2642）持股，從原先的6.98％，一舉拉高到19％，總金額在4億元以內，台灣伊藤忠更躍居第二大股東，僅次於東元集團，未來也不排除繼續增加持股，但會維持在第二大股東，不會超越東元集團。

台灣宅配通為上市公司，之前的大股東包含東元電機、富邦媒體科技公司、台灣伊藤忠公司、日本通運株式會社等，台灣伊藤忠公司原為第三大股東。

伊藤忠很早就看好台灣市場，因此與東元集團、日本物流及宅配專家日本通運一起合資成立台灣宅配通，於2000年成立，並在2013年12月掛牌，成為上市公司。

此次台灣伊藤忠加碼張數為11,476張，買進持股的比重為12.02％。

三浦淳史指出，伊藤忠相當看好台灣電子商務市場，所以投資了許多相關周邊投資，如台灣伊藤忠目前在台灣的投資就包含了momo、PChome等，而伊藤忠也在日本投資了當地最大客服中心的公司BELL SYSTEM 24，且在去年4月在台灣成立日商鈴華公司台灣分公司。

另外，伊藤忠也投資了後付款公司Paidy，並在2016年在台灣成立了三環亞洲公司，看好台灣的外籍勞工、學生，有後付款的需求，因此也在台灣成立。

三浦淳史指出，台灣電子商務相當有機會，過去台灣宅配通鎖定宅配、物流，目前台灣宅配通就有超過3萬個企業客戶，現在希望能夠強化「跨境電商」，將日本優質商品引進台灣、台灣優質商品引進日本，化被動為主動，將過去的被動運送，變成主動互相引進兩地優質商品，並可結合伊藤忠的強項與投資，如全家便利商店，將可以提供更好服務。

未來台灣伊藤忠也會希望增加董事席次，目前台灣伊藤忠持有1席台灣宅配通董事。

特別的是，之前與這次的加碼主體，皆是由「台灣伊藤忠」直接投資，而非藉由日本母公司，主要就是在地公司最了解台灣當地的情形。

(工商 )