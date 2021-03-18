浩角翔起近日主持《綜藝新時代》，本周到雲林體驗鴨農工作，拜訪老闆林建榮，在抓鴨子做健檢時，鴨子太緊張竟然現場噴屎，好死不死還噴在浩子臉上，現場藝人狂笑浩子是屎臉男，製作人看了看位置笑說鴨子真會噴，剛好噴在三八痣的位置，眼見阿翔一旁幸災樂禍，浩子指著阿翔脖子也大笑：「你脖子也被噴到了，好大一坨。」

阿翔一聽緊張在脖子東擦西抹，隨即氣到大喊：「這是我原本就有的痣啦，不是鴨屎。」而第一次參與職人型態的洪都拉斯，一開場就被製作單位要求穿上「鴨偶裝」，在河邊扮鴨子，浩翔與他打招呼時，還差點把他推下河，讓他嚇到大喊：「難得來上節目，居然都沒有得到老藝人的禮遇，製作單位真是太毋通了。」

浩子臉上有鴨屎。（民視提供）

不只這樣，在錄要乘坐單人竹筏下水趕鴨的內容時，大家還想指派洪都拉斯下去，看到破舊的竹筏，只見洪都拉斯急得大叫：「算命師說我今年忌水。」聽到為了不下水說出這個藉口，阿翔只好自告奮勇代替他下水。製作單位還準備一隻充氣鴨子要藝人乘坐下水趕鴨，籃籃見鴨子可愛便上前試坐，沒想到藝人們見機不可失，向前抬起鴨子和籃籃要丟她下水，她連忙大喊，「我身上有麥，不能下水啦」，洪都拉斯馬上接口：「為了收視率，製作人會埋單，這趴收視率靠你了。」

(中時 )