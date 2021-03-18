陳妤一出道就以《植劇場-戀愛沙塵暴》獲金鐘獎最佳新進演員獎，演出《我們與惡的距離》「李大芝」一角迅速走紅，是備受看好的潛力新星。近期她主演公視《弓蕉園的秘密》，首度以短髮造型現身、也挑戰演女同志。她穩交圈外廚師男友近5年，過去曾被爆交往過女友，她宣傳新戲接受專訪，坦言的確因戲勾起不少過往回憶。不過該劇背景為1979年，同性議題當時仍被視為「禁忌」，詮釋角色時，極盡所能將「不被理解」感覺放大。

陳妤表示，在劇的年代比較沒有「T」（tomboy，指較陽剛女同志）概念，常會被稱作「不男不女」、「穿褲子的」，她透過導演周美玲提供史料、書籍揣摩角色，「有些人可能覺得自己是唯一（女同志），但長大後才知道自己不是唯一」。劇中她和女友劉倩紋感情曲折，甚至放棄愛情，她為角色解釋「她不是在乎社會觀感，而是為了保護對方、為對方好才這麼做」。

陳妤頂著帥氣短髮，man味不輸劇中哥哥孫綻，兩人湊一塊彷彿變「兄弟」。劇中兄妹檔父親陳慕義為蕉農，兩人也跟著在田間耕作，孫綻笑說，有一幕兄妹農忙完小憩聊天，卻發現彼此「太乾淨」，還互相「洗澡」，拿土狂往對方身上抹。

陳妤首度和孫綻合作，兩人也建立好交情。（吳松翰攝）

《蕉》以台語發音為主，「兄妹倆」私下常巴著「老爸」陳慕義學台語，比起孫綻第4度拍台語戲駕輕就熟，第2次拍台語戲的陳妤有待進步，不過有一場孫綻載陳妤去學校的戲，陳妤大喇喇跳上後座，孫綻即興虧「妳怎麼那麼胖」，陳妤不遑多讓反嗆「你怎麼那麼無力」，事後陳妤相當自豪當下表現，孫綻為維護自尊，笑說「當下我就罵靠腰，不回會內傷」。

現實中，32歲孫綻為大哥，底下有2個弟弟2個妹妹，26歲陳妤上有2個哥哥，戲裡戲外皆是名副其實的兄、妹。孫綻表示，陳妤長得像他大妹，看到陳妤總「哥哥魂」上身，對她百般溺愛。陳妤透露和親哥較有距離，甚至直呼本名、沒叫過「哥哥」，因此有被孫綻熱情「嚇到」，但越熟感情越好，私下會叫孫綻「哥」，她笑稱：「這是我的極限，哥可以，哥哥不行」。《弓蕉園的秘密》4月18日20點於公視台語台播出。

陳妤首度在《弓蕉園的秘密》演同志，也是第一次以短髮造型曝光。（吳松翰攝）

孫綻去年入圍金鐘獎帶旺星運，螢幕作品不斷。（吳松翰攝）

《弓蕉園的秘密》導演周美玲。（吳松翰攝）

(中時 )