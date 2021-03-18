一位網友表示，對他來說，看房時附近若有電塔、電桿、墳墓、基地台都可以接受，唯有看到一個指標後絕對不敢拚。(摘自買房知識家Q你的A)

許多人在買房前都非常忌諱住屋附近有電塔、基地台、墳墓等設施，擔心可能會影響房價行情。不過一位民眾分享，多數人看房時都沒特別注意，但他只要看到周遭電線桿上貼有「1物件」就絕對不買，直呼「把錢往水裡丟的概念。」

原PO在臉書「買房知識家Q你的A」上表示，對他來說，看房時附近若有電塔、電桿、墳墓、基地台都可以接受，唯有看到一個指標後絕對不敢拚，「只要在附近看到這個，我就直接打電話給仲介取消約看。」

從原PO拍攝的照片可看到，一根電線桿上還貼有數字刻度標記，而內行網友一眼便看出這是「水位高度標示，代表可能會淹水。」原PO指出，好像多數人都沒特別注意過，但自己習慣在看房前會先查淹水潛勢地圖，小區域就會問周圍鄰居是否曾淹過水。

不過，原PO也解釋，這只是用來評估買房的風險，並不是說完全不能買，畢竟「風險越高利潤越好」。他舉例，以前在文山區買高壓電塔旁邊，過兩年後一拆除電塔，房價馬上漲一倍。

「看時間點吧！N年前，汐止容易淹水，現在根本不會」、「在台灣有淹水地段就先買爆，之後沒在後悔的」、「我反而覺得這個出現是安全的，過去可能有淹水，會被重視到；沒貼的地方，不知道何時有可能淹水」。

貼文一出，不少網友認為，淹水過的地方反而能成為殺價指標，只要未來淹水情況有被改善，或許更能夠掌握先機。「過去大台北經驗是這樣」、「蘆洲就是一個很實在的例子」、「高雄很多以前會淹水的區域，也是這樣」。

(中時新聞網)