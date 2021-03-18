台北市一名男子在一場私人聚會看上一名酒店妹，將她帶出場到摩鐵進行性交易，酒店妹先用嘴替男子服務，當男子準備發動進攻時，赫然發現妹子竟然「下體凸起」，這才發現身材修長、上圍豐滿的酒店妹竟是「男扮女裝」，氣得他秒閃人，不但找媽媽桑興師問罪，還痛毆引介的朱姓酒女，遭控傷害等罪。台北地檢署考量雙方已和解，17日將林男不起訴。

檢方調查，去年9月，林男到私人招待所聚會，當場看上一名上圍豐滿、身材修長的酒店妹，將她帶到摩鐵性交易。酒店妹先用嘴服務林男，當林男要準備進攻時，卻發現對方跟自己一樣是「帶把」的，氣到錢也沒給立刻閃人。

事後林男找陳姓媽媽桑算帳，陳女似乎也不知情，找來介紹的朱姓酒店小姐，林男深怕自己被男性服務的事傳出去，面子丟大，要求朱女交出手機讓他檢查，朱女不從，林男就叫小弟將她痛毆一頓、自己也動手出氣。朱女事後對林男提告傷告與恐嚇罪，而「男扮女裝」酒女也對林男控告性侵。

據自由時報報導，檢方調查時，朱女與林男達成和解撤告，酒女告性侵部分，由於無具體證據，最後也因事證不足，對林男不起訴處分。

網友將新聞轉貼到PTT，眾鄉民紛紛留言：「左右為男」、「現在大家都知道了」、「封口封到大家都知道」、「北市林森北酒店遭丟『手榴彈』爆炸，所以這個是大哥你」、「槌共槌」。

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(中時新聞網)