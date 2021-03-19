「只要我喜歡有什麼不可以」！壽司業者促銷活動意外掀起年輕世代改名旋風！台中2名男大生18日到戶政所改名為26字，揪團吃免費壽司；一人是採收費制，另一人則是大方請女性友人，兩人「殊途同鮭」！年輕人趕搭這一波鮭魚風，決定19日就要改回來，以免遭到家長一陣責罵。

壽司郎全台有20家分店，17、18日兩天優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字，就可免費用餐，台中市就有3家分店，今天中午營業依舊陸續湧入大批的人潮，就如同鮭魚返鄉般，人潮一波波的湧入。

南屯分店吸引很多年青人搶搭熱朝，有人改名叫「洪哲鮭魚」，也有的叫「盧宇智波鮭魚」，他們說，父母親知情。其中黃姓、洪姓男大生，一起改為26字，分別叫「黃金頂級帕瑪森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「洪燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」。

兩人還各自揪團5人一起吃免費壽司，但目標不是吃幾碗，而是總金額要破萬。黃生今天要吃5攤，今天猛打電話約親朋好友來吃壽司；洪生則說，父母親知道他改名，但反應是罵他「神經病」，決定19日就要改回原名。

兩人可說是殊途同「鮭」，黃生是採收費制一人收300元；洪生則是大方請女性友人，趁搭這波鮭魚旋風為年輕生命，留下一生難忘的回憶。

(中時 )