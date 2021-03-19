新光金今舉辦法說會，資深副總徐順鋆表示，今年的經營方針將從強化投資、活化資產等方向著手，新壽租金收入力拼50億元。

為增加不動產收益率，新壽已經成立專責小組來執行不動產活化策略，徐順鋆指出，去年受新冠肺炎疫情影響，提供承租業者紓困租金減免方案，租金收入約42億元，今年會透過大樓停車場更新、整修等方式，提升租金收益率，對新壽的淨值也有幫助，租金收入上看50億元。

要如何提升不動產投資效益？徐順鋆說：「加強促租或、租金拉高」都是考量策略，徐順鋆透露，規劃今年9月搬遷到先前買下南京東路的開發金控大樓，新光站前摩天大樓將進行地下停車場的整修，重新招租的商辦，每坪租金將從2600元增至2800元，漲幅約 7.7％。

近來股票上漲，證券市場實現資本利得，徐順鋆坦言，金融外匯市場變化，也侵蝕了應有的資本利得，今年除強化國內外債券投資外，成長型、績優股也列入投資標的之中。

在股利政策方面，新光金董事會研擬每股配發0.4元，以目前股價換算成殖利率為4.56％，配息率35.7％，徐順鋆表示，「符合投資人期待」；為了能穩定配息，徐順鋆表示，將保留逾270億元的未分配盈餘，未來若金融市場有波動，可以抵抗波動風險。

新台幣升勢凌厲，近1年來升值比例非常多，徐順鋆預測，今年新台幣升值不會這麼多，去年增提外匯價格變動準備金達51.6億元，加上外幣保單訂定70％成長目標，因為外幣保單不用避險成本，今年看待避險成本的壓力相對樂觀，應可控制在2％以內。

(中時 )