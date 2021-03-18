台灣基進立委陳柏惟罷免案，目前正進行第二階段連署募集，資深媒體人黃暐瀚分析地方選情後認為，陳柏惟的罷免案「並不容易」，罷免成功的機率只有四成，跨不過門檻的機率大約六成，應該不會過關，並拋出三點分析原因，但相關說法，隨即被網友反駁，「悲哀的台灣出了這種最沒水準的立委，民進黨只要是側翼就挺到底，台灣已經沒有是非了」、「如果是這樣，台灣完了」。

黃暐瀚18日在臉書貼文，談及他上《品觀點》節目談陳柏惟罷免，他個人分析，罷免案只有四成機率會通過的原因有三點。第一，民進黨中常會17日已決定，比照黃捷模式，力挺陳柏惟。第二，台中二選區雖然沒有鳳山那麼綠，但也不像桃園那麼藍。陳柏惟的仇恨值介於王浩宇跟黃捷之間。第三，陳柏惟上節目、開直播，講話雖然「秋」，但地方基層照樣有在跑，除非接下來發生「人神共憤」的負面事件，陳柏惟的罷免案，票雖不會太低，但也很難跨過罷免門檻。

黃暐瀚認為，在罷免案通過機率「不高」的前提下，陳柏惟與台灣基進，不但「不擔心」這次的罷免案，反而把這次的罷免，當成是「搏版面」的舞台。他表示，台灣基進拼的是2022的議員席次，以及2024的立委席次，只怕沒有舞台可以表現，哪裡會擔心陳柏惟真被罷免成功。

但相關說法隨即被網友留言反駁，「悲哀的台灣出了這種最沒水準的立委，立委的水準在向下沈淪，民進黨只要是他的側翼就挺到底，台灣已經沒有是非公義了」，「個人覺得會過，不過的話顏寬恒也不用再選了，顏家包回去放好了，國民黨在鳳山沒有地方勢力的支持，黃捷不過很正常，但這次不同」、「陳柏惟他的問政品質毫無品質，以顏家在地方的經營，陳柏惟要過是機會很大的」。

(中時新聞網)