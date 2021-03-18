體重狂掉8公斤! 詹雅雯患帕金森氏症 左腦中度萎縮

54歲金曲台語歌后詹雅雯，今(18日)突然在臉書PO出戴著台大醫院手環的照片，證實罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，震驚演藝圈。然而詹雅雯表面上堅強對抗病魔，內心卻相當害怕，遭爆其實她不敢動腦部手術，就怕會跟已故藝人劉真一樣。

以《人生公路》拿下金曲台語歌后的詹雅雯，先前才克服喉部腫瘤與無法自行分泌口水的罕病，想不到如今老天爺又跟她開了個玩笑，因為近兩個月以來身體不適，食慾又差導致暴瘦8個月，經醫院檢查後，確診罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮。

詹雅雯表面上堅強面對病魔，在臉書PO文勉勵自己，「現在最重要的課題是學習聽醫師的話、學習不要恐懼和新的生活方式並珍惜現在擁有的。」但內心其實相當恐懼。據TVBS報導，友人透露詹雅雯不敢輕易動腦部手術，原因就是「怕跟劉真一樣」，所以目前選擇吃藥控制病情，但因藥物導致噁心副作用，讓她體重持續下滑。

另外，曾與詹雅雯一同入圍金曲獎的台語歌后李愛綺，受訪時透露去年才和詹雅雯同台錄影，當時詹雅雯看起來並沒有什麼異樣，兩人還有聊天。但李愛綺也坦言每次看到詹雅雯都覺得對方有點憂鬱，認為可能是自己太樂觀，而詹雅雯是屬於想比較多的人。

(中時新聞網)