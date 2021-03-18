JKF雜誌3月封面女星請來JKF女郎香菱，她有著「H奶李毓芬」外號，因為白皙皮膚、挑逗眼神、充滿野性氣質外加超級「胸」器，4年前因沙灘雪乳照爆紅，亦有「沙灘波神」綽號。再次拍攝JKF封面大秀魔鬼身材，香菱說：「在JKF拍攝大尺度照片，一系列性感照讓我學習很多，啟發不少情慾方面的想像力。」

香菱模特生涯如日中天，邀約不斷，但因忙於賺錢，對親近的人放下戒心，遭遇情慾影片外流風波，她表示：「我是個容易心軟的人，加上不想鬧事，無論是工作或感情上，當信任被踐踏或是被壓榨，盡可能都自行吸收，希望能帶給大家正面的印象。」在IG有44萬高人氣的她，儘管拍攝以性感路線為主，但專業的她分享工作地雷就是假藉工作名義，其實另有目的，他回憶某次造勢活動，廠商的朋友竟然對她毛手毛腳，當下覺得很震驚並直接糾正對方，雖然她走性感形象，但不代表可以隨便被對待。

香菱雪乳吸睛。（JKF提供）

香菱頗有生意頭腦，經營麵包店有成，自認很懂過生活，「只要感到有興趣的事，我就會擠出時間去實現，處女座就是停不下來，喜歡充實的感覺，如果一整天都沒事，我會很恐慌焦慮」，今年25歲的她說：「希望自己有個長久穩定的事業來源，這本來就需要一個籌備時間，如果到30歲再來就太晚了，模特兒有其生命周期，所以我滿腦子都在想30歲後要從事的產業，算是替未來鋪路。」

(中時 )