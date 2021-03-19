繼房地合一稅2.0抑制房價後，央行再出手祭第2波信用管制措施，對房價再出重手。對此，有網友在PTT質疑，「央行有什麼立場一再出手打房？」，由央行出手打房，限制銀行貸款，不算越權嗎？貼文一出，底下留言戰翻，「央行就無敵呀，全台銀行都要聽它的」、「央行本來就能管控貨幣，包含房市資金」。

央行打炒房一波接一波，有網友在18日於PTT上發文質疑，「各位不覺得央行管太多了嗎？央行的政策目標，到底哪一點跟房地產有關係？央行畢竟是管理貨幣的單位吧，有什麼立場一再出手打房？」

該網友更進一步說，台北、新竹、桃園確實房地產漲很多，但多的是根本沒漲的地方，歸根究柢，「失衡的都市規劃、工作機會不均等造成的供需失衡，才是某些地區上漲的主因」，看台中這麼大的都會區如今第一條地鐵還沒正式營運就知道。

該網友表示，「央行有什麼客觀指標，定義房地產過熱，用限貸打房？打擊投資客？」，問題是房價根本不是投資客炒得來的，投資客也是有賺有賠，打擊投資客就能打房嗎？

該網友還說，央行為阻升台幣拋售新台幣，幾千億台幣的熱錢流入，才是造成這波股市房市大漲原因，房市甚至漲幅還不如股市，股市泡沫硬著陸，央行不擔心嗎，「央行的責任是維持新台幣的穩定，由央行出手打房，限制銀行貸款，不算越權嗎？」

貼文一出，掀起網友論戰，有網友表示，「央行就無敵呀，全台銀行都要聽它的」、「選舉到了」、「房地產是景氣火車頭，央行真是太亂來」、「又可以博得打房美名，從不動產收回資金，真是完美的拔鵝毛」。

但也有網友指出，央行本來就能管控貨幣，包含房市資金，讓資金全卡在房市本來就不健康，況且人家也不是不讓妳買，第3間才開始管控，「房價不是區區投資客炒得起來？妳有在看房嗎」、「你這篇才讓我擔心房市…」、「你是不是被打到生氣氣了？」。

(中時新聞網)