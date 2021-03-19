美國和俄羅斯再度交惡，美國總統拜登日前在專訪中，指俄國總統普丁在幕後操控多起謀殺，是「劊子手」，且須為干預美大選付出代價。俄外交部隨即召回駐美大使，克里姆林宮和國會火冒三丈。不過，普丁18日卻說，他祝拜登身體健康（good health）。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼去年8月遭下毒，納氏在德國治療康復後返鄉，馬上被俄當局逮捕下獄。美國認定下毒是克里姆林宮搞鬼，對多位俄國情報和獄政高官祭出制裁。

針對拜登的談話，克宮發言人佩斯科夫批評，身為總統發表此等言論「糟糕透頂」「他顯然不想增進雙邊關係，我們必須依此行事。」

普丁則在俄羅斯電視台說，「我記得小的時候，如果在後院吵架，我們常說，不吵不相識。那不是巧合，也不只是童言童語或笑話。」他表示，我們可從他人身上看出自己的特質…因此我們可評估某人的舉止，而提出看法。」

普丁表示，他認識拜登本人，我要怎麼回覆他？我會說，祝他健康。我說這話，沒有要酸他或開玩笑。」

(中時 )