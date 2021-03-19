氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明兩天受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，21日清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有短暫降雨的機率；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷。「乍暖還寒」，北台灣21日白天氣溫約僅18度，且愈晚愈冷，當晚沿海平地即已降至13度；其他地區氣溫亦下降；22日仍受「強冷空氣」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右。

吳德榮提及，23日清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴。最新歐洲模式模擬顯示，23日、24日晨有「短波」快速通過，帶來局部短暫降雨的機率；24日白天起至25日再好轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升。但這波「短波」發生在期末，各國模式的模擬差異甚大，顯示其「不確定性」高，需持續觀察各模式的調整。

(中時 )