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就算在很煩的世界裡，也要練習創造好心情！

你的情緒，是你自己決定，還是隨著別人的行為而起伏不定？

其實只要改變看待事物的眼光，就能活得更自在，並讓人生超乎想像。

現在就開始為自己創造好心情吧！

「跟老闆打招呼沒有得到回應，是不是討厭我……」

「朋友吃飯沒約我，他們該不會要說我壞話吧……」

「絞盡腦汁想的提案被否定，一定是我能力太差……」

「只是順手幫忙，結果大家什麼事都丟給我做……」

你的內心是不是很常浮現各種小劇場？或是覺得好糾結好委屈？

你經常為了「明明很努力，結果卻不如預期」而煩惱、焦慮嗎？

你曾因累積太多不滿而失控爆走，結果後悔不已、內疚自責嗎？

【精彩書摘】

Lisa 最近很不爽。因為單位人事變動，她迎來了一位新主管。工作兩年來，Lisa盡職盡責。老主管交辦的事情，她總是盡全力去完成。在各種公開場合，老主管總是把Lisa 作為模範進行誇獎。在老主管的眼中，Lisa 是標準的好員工。

然而，老主管的調任，彷彿也帶走了Lisa 身上所有的榮耀和光環。新主管上任之後，無論Lisa 多麼努力地表現自己，新主管始終對她不冷不熱。

更令Lisa 感到痛苦的是，新主管好像總是喜歡透過頻繁地否定Lisa 來樹立自己的權威。一會兒批評Lisa 在工作中不注意一些小細節，一會兒又指出她在業務能力方面存在一些問題。

在心理學當中，有一個挫折—攻擊理論。該理論認為，挫折會導致某種形式的攻擊行為。受到頻繁否定的Lisa，在情緒上波動很大。一向穩重的她，開始做出一些低EQ的舉動來。

比如，在部門的例會上， Lisa 開始公開和主管唱反調；主管在微信群組裡通知消息的時候， Lisa 很少主動回覆。除此之外， Lisa 還經常在背地裡說主管的壞話，將主管妖魔化。

嗯，你沒看錯， Lisa 正在選擇透過一種低EQ的應對方式，來葬送自己的職業前程。

其實， Lisa 的問題所在，就是她不知道在面對別人頻繁否定的時候，應該採用哪種高EQ的方式去應對。

這個問題其實挺具有典型性的。因為在職場上，總有一些人會自帶否定他人的傾向。在工作當中，這一類人很少讚賞對方，而是帶著挑剔的眼神去打量對方。喜歡否定別人的人，往往具有一種完美主義的人格特質，他們總能快速定位對方身上的不完美之處，然後進行否定。

如果做深入的心理分析，你還會發現那些喜歡否定別人的人，往往成長於一種權威式的家庭教育氛圍當中。他們的父母往往都相當嚴厲，喜歡否定自己的孩子。因為父母是孩子的第一任老師，所以父母與孩子之間如何交往，通常會影響孩子成年後與其他人如何交往。

雖然上述這些分析，不能幫你馬上去解決現實中的一些問題。但明白其中的道理，會讓你下一次面對一個喜歡否定你的人的時候，不再那麼難以釋懷了。

像上文提到的Lisa 一樣，在面對別人的否定的時候，我們的第一反應往往是找機會進行反擊，進而發洩自己的消極情緒。

但是，這種想法和做法不僅會讓你的工作環境充滿負能量，消耗你大部分的工作熱情，更糟糕的是，整天盤算著怎麼復仇，整天尋思著自己受到了哪些傷害，會浪費你大量的寶貴時間。

要知道，時間可是最寶貴的資源。同樣的時間，我們如果用來提升自己，可以讓自己變得更加強大。但是如果用在如何對付另外一個喜歡否定你的人身上，那麼你就虧大了，因為這將會構成一筆巨大的沉沒成本。

下面，我們就來看一下，面對別人的頻繁否定，EQ 高的做法應該是什麼？

第一，接納對方—也許對方並不僅僅在針對你。

我曾經有一個朋友，在和她溝通的過程中，我總感覺特別吃力，因為她特別喜歡否定人。她的口頭禪就是：「可是……」「呿……」「是在哄小孩喔……」。

每次受到她的否定之後，我都會很生氣。於是，我總喜歡去和她辯論。但這種辯論往往會使我更加生氣。後來，我發現了一個真相，而且這個發現讓我如釋重負—那個喜歡否定我的朋友，也會頻繁地否定其他的人。

所謂接納對方就是指，當下一次有人否定你的時候，你不妨告訴自己：「也許這個人並不是僅僅針對我，這只是他的一種固定行為模式而已。」

第二，接納自己—相信你的價值是由自己來定義的。

有些人一旦遭到別人的否定之後，就會垂頭喪氣，感覺自己的存在沒有任何價值，進而喪失在職場上繼續前進的信心。

所謂接納自己，就是指相信自己的價值是由自己來定義的，而不是由其他人定義的。當有人否定你的時候，你要大聲告訴自己：即使得不到你的認可，我的存在依然具有價值！

當然，要想自信地說出上面這句話，你的身上最好有那麼一兩項很強的技能，或者是有一兩項拿得出手的興趣愛好。

因為如果你有一兩項很強的技能，你就不必過於看別人的臉色吃飯了，「此處不留爺，自有留爺處」；如果你有一兩項興趣愛好，那麼就可以在心情不好的時候，透過做一些自己真正感興趣的事情來轉移注意力，讓自己的心情得到拯救。

第三，專注提升自己—這是你唯一能夠把握的東西。

在開頭的那個例子當中， Lisa 之所以會感到特別難受，是因為她自己沒有辦法控制住主管對她的態度—即使是努力去做，依然會被挑毛病，所以Lisa 非常有挫敗感。

從心理學的角度來講，很多痛苦的產生，就在於一個人執著於去改變自己無法改變的事情。很多時候，我們是沒有辦法控制另一個人對待我們的態度的。有時候，即使你做得特別賣力，對方還是有可能去否定你。

這時候，不妨告訴自己，此刻我唯一能把握的東西，就是專注去提升自己。因為只有當自己變得更加強大了，才會更加有自信，別人也會更加尊重你。

第四，讓別人知道你的厲害之處—因為酒香也怕巷子深。

我有一個朋友特別厲害，在公家單位工作的他，不僅持有賽車的駕照，而且口才特別好，經常在業餘時間被很多大公司邀請去客串大型活動的主持人。

但是有一天，他告訴我，他也經常被自己單位的主管否定。我說：「你都這麼厲害了，也會被主管否定？」他告訴我：「我的厲害，主管又不知道。我還在微信上把主管給封鎖了，不讓他看我的社群動態。」

「為什麼不讓主管知道你的厲害之處呢？」我問他。「我不想顯得太高調啊！」他回答道。

在現實生活中，有很多人誤解了「高調」的真正含義，只有那些沒有真正實力還到處炫耀的人，才叫高調。真正有實力的人，適當地展現自己，怎麼能算高調呢？要知道，酒香也怕巷子深啊！

後來，在我的建議下，我的這位朋友有意讓主管知道了自己的厲害之處。他還積極地參加學校舉辦的一些活動，自告奮勇地去當主持人。後來，主管越來越看重他，很少再當面否定他了。

第五，積極給予對方肯定—用互惠法則去影響對方。

喜歡否定別人的人，往往喜歡透過否定別人來抬高自己。其實，在他們的內心深處，特別渴望別人給予自己積極的肯定。

無論否定你的那個人是你的主管，還是你的同事，如果你能主動去肯定那個經常否定你的人，那麼或許他就會慢慢卸下身上的防禦機制，喪失原本的攻擊性。

在心理學上，有一個「互惠法則」，說的就是：當你給別人一個恩惠的時候，別人也會忍不住償還給你一個恩惠。同樣的道理，當你嘗試給予對方積極肯定的時候，對方也會忍不住用同樣的方式對待你。

然而，問題是，你是否有足夠的勇氣和胸懷先邁出第一步？

(本文摘自《情緒掌控，決定你的人生格局》/麥田)

【作者簡介】

宋曉東

中國國家二級心理諮詢師、教育學碩士、上海第二工業大學《幸福心理學與生活》課程講師、上海市認證學校心理諮詢師。曾受學校公派赴美國、澳洲等多地大學進行參訪進修。曾任《人力資源》雜誌專欄作者，現任《學生導報》、《壹心理》專欄作者，持續發表多篇優質文章。所寫文章曾被思想聚焦、清華南都、Linkedin、青年文摘、中國青年報、MOOC學院、行動派、晚安少年等微信公號轉載，獲得粉絲一致好評。

《情緒掌控，決定你的人生格局》/麥田

(中時新聞網)