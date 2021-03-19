為了解植物性飲食是否能降低中風風險，美國哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）針對逾20萬名參與者，展開長達25年的飲食追蹤。結果發現，相較於非健康植物性飲食的參與者，愈接近健康植物性飲食的人，總中風的機率下降達10%，缺血性中風機率也下降8%。

這項研究成果已發表於2021年3月份的期刊《神經病學》上。論文中指出，現有多項研究已證實，大量攝取水果、蔬菜的飲食模式，可以降低心臟病、糖尿病、心血管疾病等慢性病風險。然而，卻很少研究是針對植物性飲食與中風的關聯性進行研究。特別是植物性飲食的攝取質量，與缺血性、出血性中風，甚至是中風總風險之間的關係，一直乏人問津。

為解答前述問題，哈佛大學透過「護理人員健康研究」(NHS)、「護理人員健康研究2」(NHS II)與「醫護人員追蹤研究」(HPFS)，徵得209,508人參加研究。其中，NHS為73,890人，時間為1984年到2016年；NHS II為92,352人，時間為1991到2017年；HPFS為43,266人，時間為1986年到2012年。

所有人在參加時沒有心血管疾病、癌症。在長達25年的追蹤期間，所有參與者每2至4年就須完成1次飲食問卷調查，即在問卷中的110種食物中，參與者每種食物攝取的頻率。

依據參與者攝取的植物性飲食的內容與量，研究團隊將所有參與者分成以下幾類：全植物飲食(overall plant-based diet index, PDI)，健康植物性飲食(hPDI)、不健康植物性飲食(uPDI)、素食(肉類或魚類攝取為零，或每個月低於1份)與非素食者。

hPDI指只攝取全穀物、原形水果、蔬菜或堅果、健康油脂、茶、咖啡。最堅持hPDI的參與者，每天平均食用12份健康植物性食品，而hPDI最低者每天至少仍吃7份半健康植物性食品。uPDI則指含糖飲料、果汁、精緻穀物、過度烹調或加工飲食，其特徵為血糖容易高升。

結果發現，在長達25年的追蹤期間，共發生6,241起中風案例(缺血性中風3,015例，出血性中風853例)。相較於uPDI的參與者，hPDI的參與者總中風的風險減低10%，缺血性中風的機率也下降8%，而缺血性中風又是中風最典型的類型。

不過，在該研究中hPDI與出血性中風則不存在任何關聯性。換言之，若採取hPDI飲食法，能降低總中風與缺血性中風風險，卻不能為出血性中風帶來任何防治效果。

此外，研究團隊也發現，與過去研究結果不同，素食者的總中風風險並沒有下降，而這可能是因為素食烹調過程普遍存在不健康脂肪與不健康的植物性食品(如精製穀物、添加糖或脂肪)。研究團隊強調，中風風險降低的參與者不一定是素食主義者，而是吃進最多植物性食物的人。

研究團隊建議，為降低中風的風險，人們應該多攝取蔬菜、水果、全穀物或豆類，並減少精緻穀物、糖份的攝取。

當然，凡事過與不及都不好，因為先前另有研究顯示，兒童吃純素會降低維生素D的攝取，並弱化骨骼。另有專家指出，純素者飲食缺乏維生素B12、鈣、鋅與優質蛋白，並導致神經系統不可逆的損害。

(中時新聞網)