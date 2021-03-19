66歲瓊瑤小生張佩華因在25歲時主演青春片《拒絕聯考的小子》踏入演藝圈，1990年，他接演了瓊瑤系列，掀起收視熱潮，成為炙手可熱的一線演員，外型帥氣的他感情生活也十分精采，不但先後和周丹薇、劉雪華交往，更是空姐殺手，而回歸家庭的男神竟然做起了養狗事業，如今也發展出自己的一片天。

張佩華當紅時期，一口氣演了瓊瑤電視劇《六個夢》系列的《婉君》、《三朵花》、《雪珂》，聲勢看漲，更是大陸最受歡迎的台灣小生之一，在進入演藝圈前，他曾有過一段婚姻，和空姐相戀6年，卻不到1年就離婚，之後他最為人所知的戀情之一，就是和人氣當紅的名模周丹薇陷入愛河，2人交往7年，最後卻因為個性不合而分手。

張佩華和周丹薇曾有過一段情。(中時資料照)

張佩華因合作《三朵花》愛上了劉雪華，2人開始熱戀後，愛打麻將的劉雪華收起這個嗜好，跟著愛狗的張佩華一起關注小動物，然而他們的戀情只維持短短幾個月就結束了，劉雪華認為張佩華太像朋友，又不夠浪漫，甚至常常捉弄對方，分手後2人仍維持友好的友誼關係，甚至還一同演出了瓊瑤為他們寫的《雪珂》。

張佩華就算分手了，也始終掛念著劉雪華。(中時資料照)

1997年，張佩華遇到了張瑜，2人一拍即合，他曾經提過對張瑜的感情，「我們都是那種很重視精神感覺，重視神交的人，真的有一種相識恨晚的感覺」，然而空姐女友傅文燕卻意外懷孕，張佩華被逼著奉子成婚，心生不滿的他婚後再也沒回過家，住在自己用心經營的狗店裡，就這麼維持了2年時間，直到生意失敗回到家，他才發現家庭的溫暖。

張佩華和空姐老婆傅文燕生了2個孩子，家庭生活美滿。(中時資料照)

張佩華愛狗成痴。(中時資料照)

從小就愛狗成痴的張佩華如今致力於自己培育西藏獒犬的事業，還被譽為台灣「藏獒之父」，為了事業他常居大陸，而老婆也不怎麼管他，張佩華曾驕傲，在大陸就算有人投懷送抱都誘惑不了他，「以前什麼沒玩過？玩膩了，年紀也大了，老天爺慢慢把我閹了！應付老婆都來不及。」在妻子的幫助下，他逐漸打造出屬於自己的藏獒帝國。

(中時新聞網)