傳出美國放行中芯國際成熟製程衝擊，聯電轉單紅利消失，導致股價跌跌不休，周四（18日）再度重挫近2%，終場險守47元價位，不少被套牢在50元以上的「山頂冤魂」，最關注到底跌完了沒，何時才會止跌？分析師指出，聯電跌破月、季線呈現弱勢盤整格局，若短線沒站上50元季線位置，不排除下探到半年線40元，建議投資人盡量以短線操作為主，不看好長線投資價值。

亞系外資日前最新研究報告提到，美國鬆綁大陸晶圓代工龍頭中芯國際成熟製程禁售限制，屆時將衝擊晶圓代工二哥聯電轉單利益。業界人士認為，中芯在大陸政府力挺下能取得大陸晶片70%訂單，而聯電則可從歐美、日本等地區爭取新客戶，畢竟並非所有大陸以外客戶都放心交給中芯代工，雖然聯電有壓力，但還是有機會。

即使中芯成熟製程鬆綁也沒那麼快接單，聯電業績至少在第3季前不受影響，不過股價已提前反映利空，周四終場下跌0.95元（或1.9%），收在47.05元，目前已摜破月、季線，高檔出現M頭型態，值得留意的是，外資近一個月倒貨聯電近70萬張，持股比重從45.5%降至40.6%，無疑是這波狙擊晶圓二哥的最大兇手。

眼看聯電跌勢不止，空手跟持有股票的投資人該如何因應？摩爾投顧分析師黃冠華指出，聯電股價去年9月從25元起漲到今年01/25攻到58.6元，飆漲超過一倍後，回跌到50元，再續衝59.4元高點、逼近60元大關，但也出現雙頭型態，近期跌破頸線50元後，下探到45元再反彈到50元，已成強弩之末。

「目前聯電呈現弱勢盤整格局，短期內沒有站上50元季線位置，不排除直殺到半年線40元附近。」他認為，從技術面來看，尚未見到買點，若想進場的投資人，先觀察45元關卡，若失守下探40元再出手；若45元沒有跌破，就可分批進場，但55元不易越過，盡量以短線操作為主，不看好長線投資價值。

法人也指出，如果投資人對聯電未來基本面有疑慮，在股價反彈到50元附近解套可先脫手，至於空手者短時間先不要買，未來在44元至59.4元橫盤整理後，待突破高點再進場。

(中時新聞網)