【回憶殺】偶戲劇中男女主角亮眼，除了高顏值好演技外，綠葉的幫襯也很重要，南韓58歲資深女演員朴俊錦出道多年，飾演過多名男神們的媽媽，經常演出富太太的她原本就是名富家千金，生活不用為錢苦惱讓不少人稱羨；但家家有本難念的經，朴俊錦結婚11年做了12次試管手術都失敗，不孕狀況也導致婚姻破滅，最終只能把目標放在表演上。

女演員朴俊錦是現今韓劇眾男神、女神的大前輩，曾在《秘密花園》飾演玄彬的媽媽、《繼承者們》裡則是李敏鎬的繼母和《太陽的後裔》中SHINee溫流的媽媽；縱然現今的朴俊錦在電視劇中多半屬於綠葉，但她當年出道的第一部作品《順愛》，就因女主角退出，她突然上位，讓她瞬間爆紅。

朴俊錦結婚11年做了12次試管手術都失敗，不孕狀況也導致婚姻破滅，最終只能把目標放在表演上。(圖/ 摘自微博)

她經常將富太太角色演得彷彿自己就是，使得觀眾更容易入戲，但有劇迷一查才知道，朴俊錦真的是一名「富家千金」，她的父親是經營鋼鐵產業，在父親過世後繼承多筆遺產，身家財產相當驚人，她一輩子不工作也能過著衣食無憂的生活，但她依然選擇在戲劇的領域努力；而朴俊錦出道至今，工作都一帆風順，也曾被認為是「完全沒經歷過默默無名時期」的幸運女子。

不過，事業得意不代表感情生活順利，58歲的朴俊錦膝下無子無孫，她先前有過一段11年婚姻，但這期間為了懷孕做過12次試管嬰兒手術，卻沒有一次成功；她和前夫就是因為不孕的狀況，最後不得已替婚姻生活畫下句點，也讓她一度陷入低潮。

後來朴俊錦在放了一次長假後，重拾劇本，決定把所有心力投注在演戲上，繼續她的演戲人生；儘管她常常因為飾演壞婆婆這類反派角色，收到一些網路惡評，但她也說了觀眾是恩人，會對她有喜惡一定是因為演得好才會被注意到，所以反倒是喜歡現在不斷成長的自己。

(中時新聞網)