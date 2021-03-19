不少人會在客廳養家居植物淨化空氣，除了綠意療癒的視覺感受，運用恰當更能增強財運帶來好運氣，有助家運提升，但是植物的風水佈局其實有講究，運用不恰當容易招惹小人，搜狐網命理專欄就分享了4大室內植物的正確佈局。

▍1. 帶刺植物

雖然帶刺的植物可以斬小人，但是也可能同時刺傷自己的運勢，特別是有老人與小孩的家庭，家中應盡量少養帶刺植物。如果是在感覺身邊小人特別多的時期，可以在公司的辦公桌上擺放一盆，等待小人退下之後建議立刻撤除。

▍2. 尖長形植物

家中的植物可以盡量選擇闊葉類！有些家庭為了美觀，會在家裡擺放長條或尖長形葉片的植物，此種植物對於家庭來說有不太好的寓意，不宜擺放家中，建議可以放在陽台上面。

▍3. 大型盆栽

如果家中面積不大，居住人口也不多的情況下，盡量少擺放一些高於1.3米以上的綠色大型盆栽植物在家，特別是綠蘿（也稱黃金葛或萬年青）。

▍4. 少放置臥室

臥室盡量不要擺放太多植物，因為大部分的植物屬性是陰性，在臥室擺放這類植物容易讓人在晚上做夢，進而影響到睡眠質量，如果是有小孩的家庭，特別容易受到驚嚇，因此應避免。

(中時新聞網)