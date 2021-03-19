日本女星谷花音是童星出身，曾在《媽媽們的戰爭》、《全開女孩》等人氣日劇中演出，宛如混血兒般的精緻美顏讓她當年又有最美童星的封號，未來發展備受看好。然而轉眼間谷花音已是17歲少女，卻因美貌不再，導致人氣大不如前，令人惋惜不已。

自5歲出道的谷花音，擁有激似混血兒的精緻五官與不輸大人的精湛演技，尤其是擅長演出哭戲，號稱在5秒內就能落淚，讓她當年紅極一時，宛如小惡魔般的精緻美顏令人印象深刻，不僅有最美童星之稱，還一度被譽為是繼安達祐實後，日本演藝圈最出色童星。

長大後的谷花音，差點讓網友認不出來。(取自日網)

然而長大後的谷花音，卻未能如外界期待，成為跟佐佐木希一樣的大美人，甚至在演藝圈再攀高峰，雖然她持續有演出工作，聲勢大不如前。早前谷花音的近況也在日網引發熱議，不少網友就認為谷花音演技依舊精湛，可惜外型明顯發福崩壞，從昔日小仙女模樣變成一般路人，限制了她在演藝圈的發展機會。但也有不少人認為，谷花音只是變胖了一點，如能瘦身成功，仍有機會在演藝圈大展手腳。

谷花音4歲被經紀公司簽下，5歲正式出道，憑著在日劇《媽媽們的戰爭》飾演進藤羅羅、《全開女孩》櫻川日向，以及在廣告中的可愛表現爆紅。她不僅曾推出兒童時尚寫真集，還獲邀與童星鈴木福主持富士電視台招牌兒童節目「Beポンキッキーズ」，這也是該節目首次邀請童星主持，足見其當時人氣之旺。

谷花音當年憑著小惡魔般的驚人美貌，被封為最美童星。(翻攝日網)

(中時新聞網)